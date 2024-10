Hace tres años tuve el privilegio de dar una clase maestra a un grupo de alumnas y alumnos de maestría en tecnología, sobre el futuro de la regulación cripto. Como parte de esta plática incluí cinco predicciones que sucederían en cinco años o menos, para ejemplificar la trascendencia que tendría bitcoin y la industria cripto en 2026. Durante este ejercicio predije que:

1) El banco central de un país tendrá cripto como parte de su reserva. 2) Bitcoin tendrá 30% de la capitalización de mercado del oro. 3) Habrá más personas con cripto que con acciones en Estados Unidos. 4) Una empresa de blockchain entrará al Top 10 de las empresas públicas más grandes por capitalización de mercado. 5) Bancos centrales emitirán su propia moneda digital centralizada.

De entre estas se cumplieron dos, pero aún tengo un par de años para sumar algunas más. Para la entrega final de esta serie sobre la historia, relevancia y futuro de cripto, quisiera compartir tres nuevas predicciones que creo se cumplirán en los próximos dos a cinco años. Le aseguro querida lectora, lector, que no me estoy curando en salud, simplemente expandiendo mi visión en línea con el increíble progreso en la adopción de cripto que vimos este año.

Pero antes, hablemos de las predicciones originales que sí se cumplieron.

Primero, “El banco central de un país tendrá cripto como parte de su reserva”. Esta se cumplió doblemente. Por un lado con El Salvador, que hasta el 24 de septiembre de 2024 contaba con alrededor de 5 mil 800 bitcoins (con un valor aproximado de 377 millones de dólares [mdd] ) y por otro con Bhutan, que hace un par de semanas reveló que mina bitcoin con energía hidroeléctrica desde 2019 y que a la fecha tiene más de 13 mil bitcoins, con un valor aproximado de 845 mdd o casi un tercio de su producto interno bruto. Si bien existen otros países que tienen bitcoin (Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrania, Alemania, etc.), estos no lo consideran reserva estratégica y los obtuvieron por razones diferentes a la de integrarlos a sus arcas.

Segundo, “Los bancos centrales emitirán su propia moneda digital centralizada (CBDC por sus siglás en inglés)”. Las Bahamas, Jamaica y Nigeria ya tienen CBDCs y, de acuerdo con un documento de septiembre de 2024 del Banco Internacional de Pagos, 94% de los bancos centrales encuestados están explorando proyectos para desarrollar CBDCs.

Ahora, las tres nuevas predicciones:

1. El valor total de los ETFs de bitcoin, superará al de los ETFs de oro (en cinco años o menos): El valor total de los ETFs de bitcoin basados en EE.UU. era de poco más de 54 mil millones de dólares (mmdd) hasta el 24 de septiembre de 2024 , mientras que el valor total de los ETFs de oro de todo el mundo es de 257 mmdd . Esto quiere decir que los ETFs de bitcoin reúnen alrededor de 21% del valor de aquellos del oro, pero con menos de un año en el mercado, comparado con los 20 años desde que se introdujeron los ETFs de oro en la bolsa de valores de Nueva York en 2004.

2. Las stablecoins representarán por lo menos 10% del volumen total diario del intercambio de divisas a nivel global (en cinco años o menos): De acuerdo a información de la encuesta del Banco Internacional de Pagos de 2022, el volumen promedio diario del mercado de intercambio de divisas ronda los 7.5 billones de dólares (trillones en la cuenta corta, que se usa en inglés). Hoy, las cinco principales stablecoins cuentan con un volumen diario de alrededor de 73.3 mmd, o poco menos de 1% del volumen total diario del mercado de divisas. Sin embargo, dadas las ventajas demostradas por la tecnología cripto, como su acceso 24/7, transferencias instantáneas y la adopción generalizada de la tecnología en las finanzas tradicionales, estoy convencido de que su representación crecerá de manera exponencial en los próximos años.

3. Un país del G8 comprará o minará bitcoin para integrarlo a su reserva (en dos años o menos): Como lo mencioné en la primera parte del texto, a pesar de que algunos países del G8 como China, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania ya tienen BTC por diversas razones, ninguno lo adquirió ni lo minó, por lo que actualmente no se trata de un esfuerzo específico para fortalecer sus reservas. Sin embargo, la clara adopción por parte de los fondos de inversión más grandes del mundo, como BlackRock, y la innegable utilidad de bitcoin como un activo estratégico para resguardar el valor del dinero a largo plazo, hace de esta predicción una cuestión de cuándo, no de si pasará o no.

Y ahí tienen, queridos lectores, mis tres nuevas predicciones, que se suman a las cinco originales, sobre el futuro de la industria cripto. Si bien estas podrían no suceder en los tiempos que he establecido, más temprano que tarde se cumplirán. La tecnología financiera cripto ha mostrado una evolución exponencial que se alimenta no solo de los buenos resultados económicos de su activo principal, bitcoin, sino también por la estabilidad, lógica y fortaleza de sus fundamentos, que le hacen ideal para convertirse en la infraestructura financiera del futuro.

En esta última entrega de la serie sobre cripto, no me resta más que agradecer a la redacción de Cartera por abrirme las puertas para compartir más sobre la industria que me apasiona y a todas las personas que leyeron este y el resto de los textos compartidos. Hagamos cripto útil.

Director general de Bitso México, director global de asuntos corporativos y regulatorios de Bitso y presidente de la Asociación Fintech México