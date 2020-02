T-MEC podría entrar en vigor en segundo semestre de 2020: Seade

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseguró que en el segundo semestre de este año podría entrar en vigor el T-MEC, pero antes México tiene que cumplir una serie de pasos para llegar a una posición sólida con sus socios comerciales.

En entrevista al término de la sesión ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, el funcionario refirió que este jueves el Comité de Comercio de la Cámara Baja de Canadá ya aprobó el T-MEC, por lo que pasará a su votación por el pleno, lo que permitiría que el acuerdo comercial finalmente llegue a la Cámara Alta y con ello se pueda concluir con el proceso de ratificación.

Seade explicó que cuando se concrete la ratificación del T-MEC por Canadá es necesario completar una serie de reglas, como definir la lista de integrantes de los paneles de controversia, así como los detalles de las reglas de origen.

“Lo que hay que poner atención es que tenemos que acordar una serie de cosas con Estados Unidos y con Canadá antes de que entre en vigor, son cosas importantísimas. Cuando Canadá ratifique, los tres países tendrán que intercambiar notificaciones y cuando eso pase se echa andar el reloj, tres meses, y ya nadie lo para”.

Señaló que no tiene duda que Canadá avalará el acuerdo comercial. "No obstante, el partido principal de oposición en Canadá le quiere hacer la vida imposible al gobierno, no rechazándolo, sino solicitando saber qué medidas quieren implementar y los efectos negativos y cosas así pero esa etapa ya se está superando, ya se aprobó en comité", señaló.

“Esto ya salió ahora lo tiene que llevar al pleno de la cámara alta y después pasará al pleno de la cámara baja yo creo que en total estaría saliendo en marzo y sí sale en marzo puede entrar en vigor a los tres meses para el verano”, comentó.

