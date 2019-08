Jefa del SAT destaca patriotismo a la hora de pagar impuestos

Monterrey.- La jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, afirmó que pagar impuestos es un verdadero patriotismo, a la vez de señalar que el organismo tendrá una actitud de acompañamiento y apoyo a los dueños de establecimientos que estén dispuestos a formalizar su situación fiscal; pero actuará con todo el rigor contra quienes a sabiendas están obrando mal.

La funcionaria federal estuvo en Monterrey para firmar con el gobierno de Nuevo León el Programa Súmate, mediante el cual serán visitadas 21 mil unidades económicas por 55 asesores, a fin de invitarlos a los micro o medianos empresarios a la formalización de sus actividades.

El propósito no sólo es que aporten como contribuyentes y sean solidarios con México, sino que también puedan tener acceso a diversos beneficios como créditos empresariales y para sus trabajadores, además de acceder a deducciones fiscales. Los interesados también pueden ser atendidos en cuatro módulos móviles y ser orientados en 50 talleres.

Es un programa de acompañamiento a los contribuyentes que están trabajando en el día a día, como la tortillería, la zapatería, sobre todo los pequeños y medianos empresarios que han dejado pendiente la formalización fiscal; queremos ayudarlos a que estén en orden, sumándolos a la formalidad, que estén a la vista del país, que se cuentan como mexicanos, que aportan y tengan acceso a beneficios, asentó la titular del SAT.

Ríos-Farjat puntualizó que el SAT tiene dos campañas, una para el que aspira a ser contribuyente cumplido, a la solidaridad con México, que quiere en estar en orden y contribuir al bienestar del país.

La otra campaña está dirigida para el que a sabiendas está obrando mal, escondiéndose y le hace daño a todos. Con ese, expuso, habrá todo el rigor y que quede bien claro, todo el rigor, para que luego no se diga que el fisco es injusto, cuando “el fisco es como la justicia, tiene una venda en los ojos, para no tener preferencias; pero para quien incumplió, no, sabe quiénes son y tarde o temprano va a llegar a ellos”.

Ríos-Farjat agregó que el SAT hace siempre el llamado a quienes están en incumplimiento, tienen alguna duda sobre sus transacciones, piensan que algo no fue bien hecho en su historial contable, o creen que incurrieron en un error porque estaban presionados, para que se acerquen antes de que el fisco llegue a ellos, porque para entonces su situación cambiará totalmente en cuanto al trato que recibirán.

Consideró que en Nuevo León hay más de mil empresas factureras, que venden dichos documentos para que otras 20, 30 o hasta 50, realicen operaciones simuladas para deducir impuestos. Señaló que como regiomontana siente vergüenza que el estado ocupe el tercer lugar nacional en ese rubro, después de la Ciudad de México y Jalisco, pues hay quienes anuncian en Internet la venta de facturas para justificar viáticos, como parte de una tremenda ilegalidad que está muy imbuida en la cultura mexicana.

Para combatir ese problema, dijo, el SAT ha presentado denuncias contra empresas, pero también contra funcionarios estatales y municipales, aunque no puede dar detalles por la secrecía que exige el nuevo sistema de justicia penal. Comentó que lamentablemente para cuando el fisco llega sobre los factureros, ya sólo encuentran la piel de la serpiente, porque el animal ya está en otro lado.

Sin embargo, advirtió que también hay una gran responsabilidad para que opere este sistema de corrupción, por el silencio de los que saben, pero no denuncia, porque dicen que no es su problema, o quienes compran las facturas, argumentando que buscan “salir adelante” porque “primero está mi familia”, contribuyendo a la realización de una gran sangría a las instituciones mexicanas, y no es así, primero es la ley, primero es México.

La funcionaria señaló que es imprescindible fomentar un cambio de actitudes en nuestra sociedad, que genere apego a los principios de cultura contributiva entendida como un conjunto de valores que se manifiestan en el cumplimiento de los deberes tributarios con base en la razón, y la confianza en la afirmación de valores como la ética profesional, el respeto a la ley, la responsabilidad ciudadana, y la solidaridad social entre los contribuyentes.

Esto, porque la falta de civismo fiscal, “es uno de los grandes obstáculos que como país nos han impedido avanzar a un mejor panorama, de patriotismo con nuestro país”. Viene septiembre, vamos a festejar la Independencia, pero si nunca le pagamos nada, es un poco raro respetarla así, dijo Ríos-Farjat.

Llamó a un ejercicio de reflexión individual y preguntarse ¿cómo contribuyo para que mi país crezca, ¿crece por mi aportación o está creciendo a pesar mío por la carga que le soy?

Aseveró hay quienes durante años han querido actuar por encima o al margen de la ley, como empresas o personas que generan facturas por operaciones inexistentes, que las venden para que otros las deduzcan.

Y en algunos sectores de la sociedad, hasta divertido resulta esto, hasta dicen, es un buen abogado, un buen contador, o buen fiscalista, quien consigue que paguemos menos, pero es lo contrario, “ahí empiezan los agujeros de este barco que se llama México”, afirmó la jefa del SAT.

afcl