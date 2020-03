Ante Coronavirus, consejos para hacer buen home office

Como consecuencia de la alta contingencia en casos de coronavirus (Covid-19), distintas empresas están implementando el home office (trabajo desde casa) para que sus empleados sigan laborando a distancia sin perder comunicación y la productividad no disminuya de manera radical en los diferentes puestos (creativos, técnicos y administrativos).

Las empresas veteranas en teletrabajo o home office no se ven tan afectadas porque ya tienen un sistema de control para esta forma de operar, de manera que una alta demanda o necesidad de ausentar a los trabajadores por el virus no supondría un problema para ellos; sin embargo, no es el mismo caso para los inexpertos.

Para Platzi, plataforma de educación en línea, debe partirse de una idea previa como que “el teletrabajo puede ser una forma hiperefectiva de rendimiento laboral si se hace de forma correcta, pero con ella se puede fracasar estrepitosamente si se da en un entorno forzado. Esto es, cuando los jefes y los empleados no están preparados o no tienen los elementos técnicos para hacerlo, sin previa planeación y con desconocimiento de las herramientas de comunicación digitales”.

Freddy Vega, CEO de Platzi, ofrece una serie de consejos para que trabajar desde casa sea un éxito:

Como jefe, lidera el control:

Esta nueva forma de trabajar requiere de un cambio de mentalidad, los líderes de las empresas deben aprender a fijar metas u objetivos claros y luego soltar a sus colaboradores confiando en su profesionalismo. Es importante establecer mecanismos de medición que permitan monitorear los resultados del trabajo.

Mantén claras la misión y visión de la empresa:

Éstos son los puntos clave para la forma en que se van a comunicar, guiar y trabajar de manera clara y unificada; todos los miembros del equipo deben conocer la filosofía de la empresa a la que pertenecen, de no ser así, la organización empresarial podría ser inestable.

No hagas distinciones entre empleados:

Es importante que todos los colaboradores -sin distinción ni preferencias- cuenten con los mismos derechos y obligaciones, que sean todos o ninguno; de lo contrario, la comunicación y el desempeño podría resultar afectado y por consecuencia el rendimiento de la empresa.

Comunícate de manera efectiva:

Al mantenerse a distancia se pierden características como el tono de voz, las gesticulaciones faciales y el lenguaje corporal de la otra persona, lo que dificulta lograr una comunicación afectiva. Por ello, es recomendable transmitir mensajes, breves, claros y concisos que no rebasen las 30 palabras; lo mismo a la hora de mandar respuestas, limitarse a decir “sí”, “no” o añadir una breve explicación.

Herramientas tecnológicas adecuadas:

Para un buena ejecución tanto de las actividades como del lenguaje, es recomentable contar con un buen equipo tecnológico como micrófono, cámara, computadoras y una conectividad estable; así como el manejo de apps o herramientas como Google Docs que faciliten el trabajo en equipo.

Establece un contrato con la familia:

No menos importante, se deben establecer límites entre la vida laboral y la personal. Al trabajar desde casa es más fácil perder el margen entre ambas cosas; establece espacios y horarios adecuados y delimitados para que el desempeño y control del trabajo sea efectivo de principio a fin sin afectar tu relación familiar.