A pesar de que los indicadores económicos son “favorables para México”, los consumidores no pagan menos por productos asiáticos, pero hay pequeñas y medianas empresas a las que les va “muy mal” por las prácticas desleales de esa región, dijo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Ante ello, se decidió imponer aranceles o impuestos a la importación de 25% a productos asiáticos que llegan a México a través de prácticas anticompetitivas que afectan los empleos, a la planta productiva y que, aunque ingresan a bajo precio, a los consumidores no se los venden así, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Se desplazó al productor mexicano”, señaló. “Tenemos empresas de textiles, confecciones, zapatos, clavos, negocios que empezaron como negocios familiares, que llevan 30 o 40 años. Son negocios familiares de cinco a 10 o hasta mil personas que se les caían todas las ventas porque entraba mucho producto (de importación) terminado a precios irreales, por debajo de los costos”, comentó Buenrostro.

La funcionaria dijo que iniciarán investigaciones en contra de empresas asiáticas involucradas en importaciones de países con los que no se tienen tratados de libre comercio que, aparentemente, venden a precios irreales.

Agregó que los productores mexicanos ya no necesitarán pagar millones de pesos a despachos de abogados para que pidan al gobierno una investigación por dumping, puesto que ahora serán “de oficio”.

Dijo que hay varios casos que muestran el daño a productores mexicanos. Por ejemplo, de tres fábricas de clavos que había en el país, ya sólo queda una, pues las otras quebraron pues los productos asiáticos se importan abajo del precio real.

“Observamos que en los primeros meses todos los datos e indicadores son favorables para México, pero en lo particular vimos que a Pymes (pequeñas y medianas empresas) les está yendo muy mal”, dijo sobre la decisión de aplicar aranceles.

Inversión en energía

La secretaria de Economía también mencionó que, con el fin de atraer más inversión privada y atender la creación de mayor infraestructura en transmisión y distribución eléctrica, se crearon dos mesas de trabajo, una con el sector privado y otra con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener).

“La falta de líneas de transmisión y distribución está identificada. Como son tantas las necesidades de inversión, trabajamos en priorizarlas”, dijo.

Expuso que las reuniones con CFE y Sener son “para resolver el tema de inversiones y algunas alternativas adicionales”, mientras que con el sector privado su busca saber en dónde se realizarán las inversiones, porque el sector productivo “sabe dónde va a crecer la demanda de energía eléctrica”.

Así, detalló Buenrostro, “para 2024 tenemos mucha claridad de que tenemos que invertir más en líneas de transmisión y distribución”. Además, se sabe que “todas las plantas de generación eléctrica que ya existan y funcionen todas se tienen que interconectar”, dijo.

Del decreto para no dar más concesiones de agua en el norte del país, “no sé si va a avanzar o no. Para lo que servía era para dar orientación para que (la inversión) no se fuera a lugares donde no hay agua”.

