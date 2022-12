Si no se resuelve con diálogo diferencia EU-México por maíz transgénico, iremos a panel: Ebrard

Los gobiernos de México y de Estados Unidos buscan una solución al diferendo que existe en torno a la decisión mexicana de frenar la importación de maíz transgénico, sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que “nos iremos (a panel) si no se puede resolver”.

El Ejecutivo mexicano determinó que se prohibirán las importaciones y uso de maíz genéticamente modificado en 2024, lo que, de acuerdo con el canciller mexicano, es una preocupación “legítima”.

Una decisión que genera inquietud en el gobierno estadounidense, por lo que el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponerle su “gran preocupación” por el decreto del 2020 que establece la reducción gradual del uso del maíz genéticamente modificado, así como de otros productos biotecnológicos en 2024.

Para el gobierno estadounidense eso generará una afectación substancial al comercio, dañará a los campesinos de ambos lados de la frontera y aumentará los costos para los consumidores mexicanos.

Por ello especialistas afirman que esto puede llevar a iniciar consultas, que es la primera etapa de un diferendo comercial bajo el mecanismo de solución de disputas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

No descarta recurrir a panel

Al respecto, Ebrard afirmó: “Estamos dialogando, estamos viendo los puntos de vista, el presidente (de México) tiene preocupación en el transgénico para consumo humano, no es nada más el presidente, varios países del mundo, y vamos a ver qué soluciones podemos encontrar de acuerdo con estas tecnologías que tenemos hoy a la mano”.

El Canciller mexicano añadió: “esperaría que no nos vayamos a panel, pero, vaya, si hay una diferencia, pues nos iremos (a panel) si no se puede resolver”.

Rechazó que se puedan subir los precios de los productos al utilizarse maíz transgénico en la engorda del ganado, por lo que dijo “esperamos que no (suban los productos), esperamos que no, vamos a tratar de buscar una solución también, pero la preocupación de México también es legítima, que nos preocupe el impacto de los transgénicos que se ha prohibido o restringido, pues también es legítima, la verdad.

“No se trata de crear problemas por crearlos, es tratar de proteger o acelerar el cambio tecnológico o tomar medidas que permitan que no tengamos esas preocupaciones, no digo que sean malos, no estoy diciendo eso”, concluyó en entrevista al término de su exposición durante el 28 Congreso del Comercio Exterior Mexicano que organizó el Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión, Ciencia y Tecnología (Comce).

Conflicto T-MEC por política energética mexicana

Sobre el diferendo que surgió entre México y sus contrapartes Estados Unidos y Canadá por los cambios a la política energética del país, Ebrard dijo que espera que haya un acuerdo entre las tres partes.

Comentó que “la idea de los paneles es bueno para dirimir diferencias y el incentivo del panel es que llegues a un acuerdo, porque el panel no le conviene a casi ningún país, porque es un costo más alto.

"Entonces lo que hacen los paneles es facilitar que se llegue a un acuerdo y yo esperaría que en esa materia en los temas que presentó EU y Canadá también se llegue a un acuerdo”, agregó.

