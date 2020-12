Dejan solo a Banxico

A 15 días de las fallas y retrasos en los sistemas de algunos bancos que preparan las órdenes de pago de sus clientes, ni instituciones de crédito involucradas, ni reguladores o supervisores, como tampoco el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, han dado la cara. El único que salió a explicar vía audio conferencia fue Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), a quien nos dicen que parece que dejaron solo en la crisis que vive el tan prestigiado SPEI, como se le conoce al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. No se vio unidad entre banqueros y autoridades ante el primer ciberataque que enfrenta el sistema financiero mexicano. Aunque se comenta que el monto involucrado es pequeño y sólo afectó las cuentas de los bancos, y no las de los clientes, no parecen suficientes las medidas aplicadas, pues hace falta ver un frente común, pero nadie quiere salir raspado, y menos en tiempos electorales, nos dicen.

También pega a devoluciones

Ahora resulta que los trabajadores a quienes les pagan su quincena con tarjeta de débito no fueron los únicos afectados por los ataques a la conexión de algunos bancos privados con el Sistema de Pagos Electrónico Interbancario (SPEI) del Banco de México (Banxico). Nos dicen que también algunos contribuyentes han sufrido los retrasos en las devoluciones automáticas de impuestos. Según nos cuentan, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefe a Osvaldo Santín, además de los problemas por las inconsistencias en los recibos de nómina digital se han registrado algunos reclamos por la tardanza en los reembolsos de los saldos a favor en las declaraciones anuales de impuestos. Nos dicen que si bien el SAT no tiene la culpa por los incidentes operativos de algunos bancos, en materia de devoluciones ha habido de todo en las redes sociales, desde quejas hasta agradecimientos.

Walmart y ANTAD le rezan al Tri

Las cadenas de tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas tuvieron un cuarto mes del año complicado, tirando a malo, pero nos dicen que el principal villano de esos resultados fue el calendario de Semana Santa, que este año cayó en marzo y en 2017 en abril, lo que afectó las comparaciones. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), de Vicente Yáñez, había mostrado un desempeño débil, pero todavía positivo en marzo, pero la cifra negativa de abril rompió una racha favorable de varios años. La principal cadena de tiendas de autoservicio, Walmart, que dirige Guilherme Loureiro, corrió con una suerte similar. Lo que nos cuentan es que el sector tiene la mira puesta en las elecciones, pero sobre todo en el Mundial de Futbol de Rusia, eventos que pueden apuntalar el consumo. Lo cierto es que mucho dependerá de que nuestros muchachos lleguen más allá de octavos de final, fase que no se supera desde 1994.



Repsol acelera aperturas

La empresa de origen español Repsol, que capitanea Esteban Gimeno, está desarrollando un proyecto a largo plazo en el país, cuyo objetivo es alcanzar una cuota de mercado de 8 a 10% en cinco años, nos dicen. La firma atiende a clientes mexicanos en 20 estaciones de servicio en el país y del 16 al 18 de mayo estará presente en el evento organizado por Onexpo Nacional, que dirige Roberto Díaz de León. En la convención, a realizarse en Cancún, también estará el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Las gasolineras que la compañía de origen español ha establecido en México tienen la figura Neotech, que busca garantizar la transparencia en la experiencia de carga del combustible. El grupo, nos adelantan, planea llegar a 50 gasolineras en las próximas semanas con los acuerdos ya firmados con el sector empresarial. La estrategia de negocio prevé inversiones por 8 mil millones de pesos para llegar a entre 200 y 250 estaciones en 2022.