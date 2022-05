¿Cuánto cuesta la canasta básica que conforma el paquete contra la inflación de AMLO?

La canasta básica actual de 24 productos que conforma el paquete contra la corrupción incluye verduras, carnes, cereales, entre otras cosas y tiene un costo promedio de mil 129 pesos, actualmente.

Esta canasta de alimentos que se incluye en el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) incluye los siguientes productos:

Una botella de 946 mililitros de aceite de cabila o maíz, una lata de sardinas de 425 gramos, 2 latas de atún de 140 gramos, un jabón de tocador, cinco litros de leche, 900 gramos de frijol negro y 18 piezas de huevo blanco.

Una pieza de pan de caja de 680 gramos, cuatro kilos de tortilla, un paquete de pasta para sopa de 220 gramos, un pollo entero y un paquete de cuatro piezas de papel de baño.

Además de un kilo de los siguientes productos: arroz, bistec de res, azúcar morena, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, jitomate saladet, manzana, limón, naranja, papa y zanahoria.

Sin embargo, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, afirmó: “No estamos restringiendo el precio, esto se vuelve fundamental hay un precio promedio de lo que al día de hoy cuesta esta canasta mil 129 pesos”.

Añadió que no se pretende poner un precio fijo de cada producto sino que en el valor total de los 24 productos que ofrece la tienda de autoservicio ofrezca precios competitivos.

Y explicó que “si por temas logísticos es más caro que me llegue el arroz, a lo mejor tengo carne de puerco local y en esa suma puedo sacrificar y mover márgenes de ganancia, no es un precio fijo per se, para que en el valor total de los productos pueda ofrecer una competencia en favor de las familias más necesitadas”.

Durante el Encuentro de Industriales 2022 que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) la Secretaria de Economía dijo que las 12 tiendas de autoservicio que participan pueden evaluar, cada una, dónde sacrificar los márgenes de ganancia, por eso deben sacar sus números para definir precios.

Por otra parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, explicó que la idea es tratar de mantener la canasta en mil 129 pesos.

“Coincidimos con el propósito del PACIC, que es lograr que la canasta básica por familia de cuatro personas, tenga un costo promedio de mil 129 pesos con incentivos como el arancel cero a la importación de básicos e insumos que están detallados en el PACIC”.

Agregó que “es plausible que la estrategia se fortalezca con medidas enfocadas en otorgar incentivos para incrementar la producción de maíz, arroz y frijol y en (otros) programas”.

aosr/rcr