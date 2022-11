La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX fue víctima de transacciones "no autorizadas", dijo uno de sus gerentes el sábado, un día después de la quiebra de este actor clave del sector y la renuncia de su fundador Sam Bankman-Fried.

Se observaron "transacciones no autorizadas", dijo Ryne Miller, director legal de FTX, en su cuenta de Twitter.

Tras declararse en quiebra el viernes, FTX "tomó medidas de precaución para mover todos los activos digitales a almacenamiento en frío", es decir, una banca para almacenar criptomonedas en línea, indicó.

"El proceso fue expedito (la noche del viernes) para mitigar daños al observar transacciones no autorizadas", destacó.



