En cada rincón del país, hay un maestro que transforma la vida de sus alumnos. Con paciencia, entrega y compromiso, los docentes de México no solo imparten conocimiento, también construyen futuro. Y detrás de esa vocación inquebrantable, muchas veces hay necesidades no resueltas, sacrificios y retos económicos a los que no siempre encuentran una solución fácil.

Desde hace más de dos décadas, Credifiel ha caminado junto a quienes dedican su vida a educar. La institución financiera ha entendido que los maestros no solo necesitan reconocimiento, sino también herramientas reales para mejorar su calidad de vida. Por ello, ha enfocado gran parte de su operación en brindar soluciones accesibles, seguras y personalizadas al sector educativo, convirtiéndose en un aliado constante y confiable.

Credifiel ha construido una relación de cercanía con los maestros mexicanos. A través de préstamos vía nómina o domiciliados —con montos que van desde los $2,000 hasta los $200,000 y plazos cómodos— miles de docentes han podido hacer frente a gastos imprevistos, invertir en la educación de sus hijos, remodelar sus hogares o cumplir metas personales.

Credifiel ha fortalecido lazos con instituciones educativas como SNTE, CONALEP, CECYTE, entre otros. Foto: Cortesía

Tan solo en 2024, más de 35 mil maestras y maestros encontraron en Credifiel una respuesta a sus temas de dinero, representando más del 60% del total de operaciones de la empresa. Esta cifra no es casualidad, sino el reflejo de un compromiso sostenido con el sector educativo y de una confianza ganada con trabajo, transparencia y atención personalizada.

A lo largo de los años, Credifiel ha fortalecido lazos con instituciones clave como el SNTE, CONALEP, CECYTE, COBAEH, COBAO, UJAT y UABJO, entre muchas otras, llevando sus servicios financieros a comunidades en todo el país y adaptándose a las realidades de cada región.

En este Día del Maestro, Credifiel reafirma su propósito: seguir apoyando a quienes enseñan, inspiran y dejan huella en generaciones enteras. Porque detrás de cada historia de superación, hay una maestra o un maestro. Y detrás de cada uno de ellos, debe haber una institución que les diga con hechos: "estamos contigo".

