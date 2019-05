Corrupción e inseguridad limitan crecimiento en México: Christine Lagarde

Read in English

La directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, destacó el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reducir la pobreza y la desigualdad en un entorno en donde la delincuencia y corrupción han limitado el crecimiento.



“El crecimiento no ha logrado alcanzar los niveles que pueden reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad; en las últimas décadas el crecimiento ha sido decepcionante, la corrupción y la delincuencia han sido factores destacados que limitaron el crecimiento, y encarar esos problemas es una importante prioridad para las políticas públicas”, advirtió.



Durante su discurso en el Senado de la República, Lagarde señaló entre otros obstáculos para el crecimiento en nuestro país, la informalidad en el mercado de trabajo, un grado limitado de competencia en algunos sectores y un acceso insuficiente a los servicios financieros y las telecomunicaciones.



Enfatizó que el desafío de la pobreza profundamente arraigada sigue siendo un enorme obstáculo que debe abordarse sin demora.



Comentó que hoy por la mañana se reunió con el presidente López Obrador y que tuvieron una conversación muy alentadora.



“El Presidente dejó en claro que tiene la determinación de elevar el crecimiento económico de México y reducir la desigualdad; también se ha comprometido a ampliar la inclusión financiera, especialmente fomentando un uso mucho más generalizado de la banca móvil”, mencionó.



Por eso, afirmó que hay motivos para ser optimistas, pues el gobierno mexicano encabezado por López Obrador se ha trazado como objetivo reducir la pobreza a través de la inclusión financiera.



Enfatizó que el mandatario mexicano ha formulado propuestas concretas para afianzar la inclusión financiera.



Soledad de la pobreza



En su discurso titulado “México: Una oportunidad para la inclusión financiera”, estableció que si bien se han dado pasos importantes en esta materia, no es momento de hacer una pausa.



Aún falta mucho por hacer, sobre todo en las regiones más desprotegidas de México, indicó.



“La soledad de la pobreza sigue siendo una realidad para millones de personas, especialmente para quienes viven en las zonas pobres del sur”, ponderó.



Lagarde reconoció que México se ha destacado durante años como un país con sólidas políticas e instituciones; por tener políticas fiscales prudentes y un Banco Central conocido por su independencia y su éxito en mantener baja la inflación.



Sin embargo, hizo ver que en las últimas décadas, el crecimiento no ha logrado alcanzar los niveles que pueden reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad.



En ese sentido, destacó la iniciativa digital CoDi para mejorar la banca electrónica a través de teléfonos móviles, y la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.



Para animar a los mexicanos a no cesar en los esfuerzos para una mayor inclusión financiera y combatir la pobreza, la directora gerente del FMI, hizo mención de dos personajes destacados de la vida nacional en México.