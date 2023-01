Construcción, con mejor resultado en 16 meses

El valor de la producción generado por las empresas constructoras repuntó 2.5% en noviembre de 2022 respecto al periodo inmediato anterior, su alza mensual más fuerte desde julio de 2021, con lo que sumó tres meses seguidos al alza, informó el Inegi.

Pese a lo anterior, la producción de las compañías constructoras del país todavía está 7.8% por debajo al alcanzado en enero de 2020, previo a la pandemia, y es 32.2% menor a su máximo histórico alcanzado en diciembre de 2009, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, lo que hace a este sector uno de los más rezagados de la economía.

Por tipo de obra, cinco de los seis grupos que conforman la construcción crecieron durante el penúltimo mes de 2022. El segmento relacionado con el transporte y la urbanización fue el que observó el mayor aumento mensual, de 5.0%.

Destaca que este tipo de obras son las segundas con mayor peso, al participar con una quinta parte del valor de la producción de las constructoras del país.

Por su parte, la división de petróleo y petroquímica reportó un aumento mensual de 3.9%; otras construcciones, 2.5%; agua, riego y saneamiento, 1.4%; así como edificación, 0.5%. Este último segmento es el que tiene una mayor participación en el sector, de alrededor de 40%.

El único segmento de la producción de las empresas constructoras que reportó una baja fue el de electricidad y comunicaciones, retrocediendo 0.4%.

Por sector contratante de la obra, la iniciativa privada tiene la mayor participación, con 54% del valor de la producción generado por constructoras, seguida del sector público, con 46%. El valor de las obras demandadas por el sector privado reportó un alza anual de 7.6% en noviembre pasado, y el de las de gobierno se incrementó 3.5%.

Entre los estados en que la actividad ha reportado un mayor avance destacan Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí, donde el valor de la producción en noviembre pasado fue más del doble del reportado un año antes. Por el contrario, los estados con las mayores bajas anuales son Zacatecas, con -70%; Aguascalientes, -57%, y Estado de México y Durango, ambos con -43%.

En noviembre de 2022, a tasa mensual, el personal ocupado total en la industria de la construcción no registró variación. Por tipo de contratación, el personal dependiente y no dependiente de las empresas no mostró modificaciones.

Respecto al personal dependiente, el número de obreros no se modificó, el de empleados disminuyó 0.1% y el grupo de “otros”, que incluye a personas propietarias, familiares y otros trabajadores sin remuneración, creció 1.4% a tasa mensual.

En el mismo mes, las horas trabajadas en las empresas constructoras disminuyeron 0.1% contra octubre. Según la categoría de los ocupados, las horas trabajadas por el personal no dependiente de la razón social cayeron 0.5% y las de personal dependiente retrocedieron 0.1%.

Asimismo, las remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.2% a tasa mensual. Por componente, los salarios pagados a los obreros crecieron 0.9% y los sueldos pagados a empleados descendieron 1.2%.

A tasa anual, en noviembre de 2022 el valor real de la producción en empresas constructoras subió 4.7%; el personal ocupado total, 4%; las horas trabajadas, 3.3% y las remuneraciones medias reales pagadas 0.7%.