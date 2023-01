Constancia fiscal ¿Todavía no la tienes? Estás a tiempo de tramitarla

A pesar de que se diga que ya no es obligatoria la Constancia de Situación Fiscal, muchas empresas iniciaron el año pidiendo el documento a sus trabajadores.



Si todavía no la tramitas, estás a tiempo de sacarla y aprovechar que ahora no hay tanta gente en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



No se requiere agendar una cita, es un trámite presencial muy fácil y rápido.



La Constancia de Situación Fiscal es necesaria porque contiene datos importantes como el código postal del domicilio del trabajador para que tú patrón emita de manera correcta los recibos de nómina bajo la nueva versión 4.0 que será obligatoria a partir del primero de abril del 2023.



A inicios de noviembre del año pasado el SAT extendió el plazo para transitar de la versión 3.3 a la 4.0 de la factura electrónica, en las que se incluye el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina.

Constancia fiscal, en vigor desde 2022

Esta disposición entró en vigor a partir de enero del 2022, es decir, hace un año, y el SAT estableció un periodo de transición que fue posponiendo a medida de que se presentaron largas filas y aglomeraciones a las afueras de sus oficinas.



Tal fue el caos que se generó que se rebasó la capacidad de atención del personal del órgano recaudador de impuestos para este trámite que es muy sencillo.



Para evitar los problemas que se estaban presentando y el riesgo de que muchas empresas no le pagaran a sus empleados por carecer de la constancia fiscal para emitir los recibos de nómina bajo los nuevos requerimientos de información actualizada con el domicilio del trabajador y que coincidiera con la que tiene el SAT, tuvo que dar una nueva prórroga para enero del 2023.



Sin embargo, al final de cuentas resultó insuficiente y la recorrió para finales de marzo del presente año.



Así, será obligatoria a partir del primero de abril del 2023.

¿Qué se necesita?

La mayoría de los trabajadores nunca han sacado la Constancia de Situación Fiscal y desconocen cómo tramitarla.



Existe la alternativa de bajarla por internet en el portal del SAT, pero para ello se necesita contar con la Contraseña o firma electrónica.



Si no tienes ninguna de estas dos herramientas, tienes que acudir a una oficina de la administración tributaria sin cita.



Por estos días, hay muy poca gente y el trámite es muy sencillo y rápido.



Lo único que necesitas es llevar una identificación oficial como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) vigente o el pasaporte que no esté vencido.

No hay filas

Al llegar a las oficinas del SAT, te preguntarán a qué vas y de inmediato de canalizarán al lugar indicado.



Se tiene que entregar la identificación y esperar sólo unos minutos en lo que imprimen el documento.



Cuando te la entreguen tienes que verificar que los datos que contiene sean los correctos, pero sobre todo que el domicilio esté actualizado con el Código Postal correcto.



También que el estatus de tu régimen fiscal en el padrón de contribuyentes esté activo, es decir que no estés dado de baja porque si necesitas hacer un cambio sólo es por internet y para ello necesitas la Contraseña.

¿Y la Contraseña?

Si no tienes Contraseña para poder hacer uso de las aplicaciones digitales que ofrece el SAT, puedes aprovechar para tramitarla ya que estás ahí porque casi no hay gente.



Pero asegúrate de llevar datos en tú celular porque se requerirán para hacer la solicitud.



Te mandarán a una ventanilla para sacar ficha que avanza sin problemas, y luego te pasarán a la sala de internet en donde personal del SAT te dirá los pasos a seguir.



Sólo te ayudarán a hacer la solicitud de generación de Contraseña para lo cual deberás bajar la aplicación Play Store y entrar a la aplicación electrónica SAT ID en donde deberás ingresar tu nombre, y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), poner una dirección de correo electrónico y tú número de celular como medios de contacto porque ahí te enviarán el número de folio del trámite.



Si hay algo que se te atore en el proceso, no te angusties porque los empleados del SAT siempre te ayudarán; si tienes dudas, ahí mismo te apoyarán porque hay que grabar un video, y tomarle foto a la identificación que presentes.



Una vez que hayas completado el trámite de solicitud, en cinco días hábiles te enviarán la respuesta y de ser aceptada tendrás que concluirlo desde tú celular.



La verdad es que la respuesta no tarda tanto tiempo, hay casos en los que el mismo día que lo hiciste te llega un mensaje con la liga para poder generar la Contraseña.



En la liga que te envíen hay que ingresar el número del folio del trámite, el RFC y la Contraseña que tú mismo crearás de ocho caracteres alfanumérica.



No se pueden usar las letras “ñ”, “x”, espacios, signos de puntuación o caracteres especiales para la Contraseña.



Finalmente deberás capturar el texto de la imagen que aparece como medida de seguridad y enviar.



No esperes a que te indique que ya finalizó.

Para verificar que creaste tu Contraseña puedes entrar a la página de internet del SAT en trámites y servicios del RFC e ingresar en obtener tu Cédula de Identificación Fiscal en donde te pedirá poner el RFC y la Contraseña que creaste.



Si logras entrar quiere decir que concluiste con éxito el trámite de generación de Contraseña.



Así, podrás usar las aplicaciones digitales en el portal del SAT, y si tienes que hacer algún cambio en tú estatus fiscal o actualizar tú domicilio, ya no será necesario ir a una oficina del SAT o agendar cita.

