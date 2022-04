Conoce los tuits más polémicos del multimillonario Elon Musk

El magnate, Elon Musk, recientemente adquirió el 9.2 por ciento de Twitter, según señaló el medio especializado Bloomberg.



Musk ha sido durante mucho tiempo uno de los usuarios de perfil más alto de Twitter y recientemente encuestó a sus más de 80 millones de seguidores sobre la adhesión de la plataforma a la libertad de expresión.

Elon Musk, fundador de Tesla Motors y SpaceX, alcanzó el primer lugar en la edición 2022 de la lista de multimillonarios de la revista Forbes, con una fortuna estimada en 219 mil millones de dólares.



Con esto, desbancó a Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien fue el hombre más adinerado del planeta durante los últimos cuatro años, y cuya fortuna se ubicó el año pasado en 171 mil millones de dólares.

El multimillonario y socio mayoritario de Twitter cuenta con más de 80 millones de seguidores.

Sus tuits y encuestas han causado furor entre sus seguidores, pues pone a prueba el manejo operativo de la red social, así como sus “limitaciones en la libertad de expresión”.



Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022