Confinamiento en China no ayuda a que baje la inflación global, afirma Jonathan Heath

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, dijo que el fenómeno inflacionario que estamos viviendo es global, por lo que los nuevos confinamientos en China, tras el repunte de casos de Covid-19, no ayudarán a que éste baje.



“(Lo que está pasando en China) contribuye a toda esta complejidad en los procesos a nivel mundial”, reconoció en entrevista luego de recibir el Premio Fortuna que le otorgó una revista especializada.



Destacó que ese país asiático por mucho tiempo ha sido un proveedor de varios insumos en el plano internacional, aunque señaló que poco a poco empieza a tener un papel menos preponderante del que tenía antes.



Pero en ese contexto estableció que en la medida en que China no pueda suministrar esos insumos, contribuye a toda esta disrupción de las cadenas de suministro que hemos vivido.

Recordó que ese es uno de los problemas de origen de este fenómeno inflacionario.



Heath enfatizó que el problema de la inflación es global, y eso es diferente a decir que es importada, porque México es parte de la economía global.



Sin embargo consideró que para poder erradicar este brote inflacionario, necesitamos resolver el problema de origen, que es global.

Que bajen indicadores globales, clave para que inflación en México descienda

Para ello señaló: Lo primero que se requiere es una baja en los indicadores globales, de las materias primas, los energéticos y los alimentos así como de los costos de los transportes marítimos, etcétera.

Cuando eso disminuya, indicó al ponderar que será con un rezago del que confió no sea muy largo, la inflación en México podría empezar a descender.



Sólo así, condicionó, estaremos listos en ese momento, y el paso siguiente será una postura monetaria “ad hoc” coherente, consistente con la complejidad del fenómeno inflacionario que tenemos.



Sin embargo, el subgobernador de Banxico advirtió que la parte global es una condición necesaria, más no suficiente.



En tanto que la política monetaria implementada por Banxico por sí sola no va a solucionar el problema, pero sí puede ayudar, esgrimió.

