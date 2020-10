Concientizan en NY sobre uso del plástico

Nueva York, EU.— El “Supermercado de bolsas de plástico”, abierto temporalmente en la icónica plaza de Times Square, vende frutas y verduras y tiene una sección de pastelería y otra de comida precocinada.

Todos los productos, frescos y congelados, tienen algo en común: están hechos con plástico reciclado para denunciar con humor la contaminación de este material desechable.

“Lo único que quiero es llamar la atención sobre la absurda cantidad de empaquetados, plástico y material de un solo uso que se emplea en la vida diaria y lo estúpido que resulta la gran cantidad que usamos y tiramos”, asegura la artista Robin Frohardt, responsable de este trabajo que puede visitarse hasta el 7 de noviembre.

En la tienda de Frohardt no se vende Pepsi Cola Zero, sino Plasti Crapa Zero con el lema “Saborea la nada”.

En lugar de Gatorade, se ofrece Bagorade, jugando con la palabra “bag” (bolsa en inglés) y el nombre de la bebida, y en lugar de galletas saladas Ritz, se encuentran galletas de plástico Bitz.

Son todas las marcas y productos que habitualmente un estadounidense medio puede encontrar en los escaparates de supermercados y tiendas de barrio.