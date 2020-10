¿Cierran llave al crédito?

Nos cuentan que ante el inicio de los programas de reestructura de créditos dados a conocer la semana pasada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todo parece indicar que las instituciones financieras representadas por Luis Niño de Rivera en la Asociación de Bancos de México (ABM) han apretado más la llave del crédito. Nos cuentan que empiezan a detectarse restricciones en retiros de efectivo de tarjetas de crédito, medida que, si bien no es muy recomendable, ha aliviado a clientes de la banca ante la crisis por la pandemia del Covid-19. También nos recuerdan que se aproximan meses complicados para el sector, ante el análisis caso por caso que hará de sus clientes con problemas para pagar, de manera que las instituciones financieras echarán mano de cualquier herramienta con tal de mantener sanos sus balances.

Avanza reforma a puertos

Nos cuentan que para consolidar la estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación para reforzar el combate a la inseguridad y corrupción en los puertos, en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, presidida por Rocío Barrera, de Morena, se aprobó el dictamen que reforma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos. Con el ajuste se trasladan las facultades del control y administración de los puertos del país de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina, algo que no ha gustado mucho a la iniciativa privada, pues controla la mayoría de esos puntos. Tampoco le gustó a Javier Jiménez Espriú, y por eso en julio dejó su cargo como titular de la SCT. Se espera que la próxima semana la propuesta reciba el visto bueno en el Pleno.

Herrera: día de campo

Lo que antes era una especie de amenaza inminente para no hacerle fácil la comparecencia a un titular de Hacienda en San Lázaro durante la glosa de un informe presidencial, ayer no pudo concretarlo la oposición. Nos dicen que la participación del secretario Arturo Herrera fue prácticamente un día de campo en el que hasta pudo degustar un pastelito de chocolate. Le fue tan bien que no sólo reconoció el principal problema para la economía, sino que llevó el remedio, al anunciar el primer desembolso para la compra de vacunas contra el Covid-19. Acompañado de su equipo de primer nivel, nos dicen que hasta un diputado del PT alabó el trabajo del Procurador Fiscal, Carlos Romero, también presente en el salón del Pleno. Herrera se presentó ante diputados, sereno, sin dosis de arrogancia, barba bien rasurada, corte de pelo reciente y con cubrebocas.

Vinte: más financiamiento

A través de BID Invest, la desarrolladora de vivienda Vinte obtuvo un incremento de 200 millones de pesos en su línea actual de crédito de largo plazo, a pagar en tres años. La empresa que dirige Sergio Leal Aguirre destinará los recursos al desarrollo de comunidades sustentables. Nos recuerdan que la relación entre BID Invest y Vinte lleva más de siete años, a través de inversiones de capital y líneas de crédito. Además, la ampliación del crédito considera una reducción de tasa de interés de 25 puntos base si Vinte continúa con la certificación constante de viviendas EDGE. El 9 de julio la compañía también firmó un nuevo crédito con la IFC del Banco Mundial por casi 460 millones de pesos. En el segundo trimestre del año, Vinte concretó 941 contratos de compra-venta, una contracción de sólo 5% en comparación con el mismo periodo de 2019.