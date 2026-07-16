Los precios de la carne de bovino bajan debido al mayor inventarios de animales que provoca el cierre de la frontera con Estados Unidos por el avance del gusano barrenador, ya que sólo hay tres estados libres de la plaga, indicaron empresarios en el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria que organizó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Esta semana, Chihuahua, productor de 40% de la carne en el país, registró su primer caso de gusano barrenador.

El presidente del CNA, Jorge Esteve, dijo que el presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se redujo más de 50% en los últimos 10 años, tiempo en el que creció la producción agrícola y ganadera, mientras bajó la supervisión sanitaria.

“Por esta plaga, los consumidores americanos son afectados porque no tienen acceso a cárnicos”, declaró.

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