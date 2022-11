Bissú y Beauty Creations entre las 15 marcas de maquillaje con etiquetado engañoso: Profeco

Al menos 15 marcas de polvos compactos, traslúcido, para difuminar, faciales y maquillajes presentaron leyendas que no son veraces o no se comprueban, tienen etiquetas en inglés y no en español y menor contenido de lo que declaran en el etiquetado, entre otras cosas, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) retirará cinco marcas del mercado.

En la Revista del Consumidor de noviembre de 2022, la Profeco analizó 50 productos a los que revisó la información comercial, la veracidad de la información, contenido neto y les aplicó la prueba de caída del producto, además de someterlos a un panel de consumidoras.

Como resultado del estudio, se encontró que hay siete marcas que no comprueban sus leyendas:

—Bella, que dice ser polvo compacto hipoalergénico, de arroz vitaminado con Vitamina E, de arroz orgánico y absorbe el exceso de grasa de la piel, forma una capa invisible que oculta el brillo, reduce el enrojecimiento y cubre imperfecciones.

—Natura UNA no comprueba que tenga “textura ultra fina que permite la construcción de cobertura personalizable, otorga alta fijación y larga duración”.

—Bissú, maquillaje compacto, tampoco comprobó que “ayuda a controlar el exceso de grasa del rostro” ni que es de “larga duración para una aparincia impecable por más tiempo”.

—Zan Zusi, BB protección UV cuya leyenda dice “efecto continuo hidratante”.

—Renova, matte natural, polvo compacto, asegura ser la “cobertura perfecta” pero no lo comprobó.

—Byapple, con la leyenda “deja respirar tu piel y obtèn una amplia cobertura”.

—IM Natural, polvo acial con arroz, que dice “fórmula que no reseca ni tapa los poros de la piel”.

Los polvos que no cumplen con el etiquetado son: Amuse, Hema, 3INA, L. A. Girl, Beauty Creations y tres presentaciones de Italia Deluxe, entre ellas Mineral Full Coverage y Silky powder.

En el caso de las seis marcas anteriores, la Profeco encontró que no aparece la información en español, sino que está en inglés, no se identifica al responsable del producto o no aparece la denominación del producto en español.

Además de que hay cinco marcas que contienen menos producto de lo que indica la etiqueta y son: Lockn´tap que contienen 10.3% menos de lo que dice la etiqueta; Bella con 17.7% menos, Italia Diluxe 21% menos, IM Natural 30.6% menos y Saniye con 52.7% menos del contenido que dice tener.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo a EL UNIVERSAL: “Vamos a sacar del mercado (los polvos compactos) de cinco marcas porque tienen menos de lo que dicen contener y eso amerita sacar el producto, porque no pueden ir a las tiendas a ponerle el producto que le falta”.

