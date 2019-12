Biometría: ¿cumplirá la banca?

Nos recuerdan que partir de 2020 los 51 bancos que operan en México y que son representados por Luis Niño de Rivera tendrán que implementar controles biométricos para identificar a sus usuarios. Si bien nos reportan que hasta ahora hay instituciones de gran tamaño que llevan un buen rato aplicando este tipo de controles biométricos, como es el caso de lectores de huellas dactilares e incluso reconocimiento facial en sus aplicaciones móviles, no todos los grupos financieras están listos para el cambio tecnológico. Nos explican que en el caso de los bancos que no han avanzado en el tema, ya se está considerando solicitar una prórroga para que el plazo que se cumple en marzo próximo puede recorrerse. Con ello se busca garantizar que las medidas se implementen adecuadamente, considerando que significan uno de los principales controles para disminuir el riesgo de fraude para usuarios del sistema financiero en México.

Aspirantes al IFT… a estudiar

Observatel, que preside Irene Levy, creará un grupo de apoyo dedicado a las mujeres que estén interesadas en el concurso para designar a una nueva comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta semana, el Comité de Evaluación encargado del proceso de selección informó que sólo personas del género femenino pueden participar en el proceso. Así, el grupo de Observatel se dedicará al estudio de los temas que incluye el examen de conocimientos para ingresar al organismo autónomo. Nos cuentan que cualquiera puede inscribirse y su participación será confidencial e individual. Y es que el tiempo corre, nos comentan, pues el Comité de Evaluación publica hoy la convocatoria para sustituir a Gabriel Contreras, quien será comisionado y presidente del regulador hasta el último día de febrero del próximo año. Con eso en mente, nos comentan que la persona que ingrese al IFT será estratégica, pues podría convertirse, aunque no necesariamente, en presidenta del organismo.

GAP, chuleando aeropuertos

Durante la presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) presentó su plan de inversión para los próximos cinco años, al que destinará aproximadamente 24 mil millones de pesos para mejorar las operaciones de 12 aeropuertos. La presidenta del Consejo de Administración, Laura Diez Barroso Azcárraga, espera que con esta inversión aumenten 60% los metros cuadrados de los edificios terminales que opera GAP. Entre las principales ampliaciones están una nueva terminal y una segunda pista en el aeropuerto de Guadalajara y una nueva terminal con ocho posiciones de contacto en Puerto Vallarta. Además, en Tijuana se construirá un edificio procesador de pasajeros para facilitar el tránsito de Estados Unidos a México, y en Los Cabos se ampliarán las dos terminales. El anuncio se hizo en presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

Disidencia en la Canadevi

Nos dicen que quien seguramente no va a pasar muy felices fiestas es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Gonzalo Méndez Dávalos. Por un lado, la disidencia al interior del organismo, encabezada por el presidente de la delegación de Canadevi en Campeche, puede ser un factor que influya en su decisión de buscar la reelección en marzo del próximo año. De acuerdo con sus críticos, su gestión para revivir el subsidio para la vivienda de interés social no rindió fruto. Según nos comentan, también se acusa que Méndez Dávalos no ha sabido cómo relacionarse con el Infonavit, la principal fuente de créditos para vivienda social en México.