Bill Gates, fundador de Microsoft, da positivo a Covid; "Tengo la suerte de estar vacunado", dice

El fundador de Microsoft, Bill Gates, informó la tarde de este martes que dio positivo a Covid-19, ante ello, dijo que se encuentra con síntomas leves,

A través de su cuenta de Twitter, el fundador de Microsoft, padre de la Xbox, anunció que está "siguiendo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté saludable nuevamente".

Asimismo, se dijo afortunado de estar vacunado. "Tengo la suerte de estar vacunado, reforzado y tener acceso a pruebas y excelente atención médica".

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022