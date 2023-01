BID advierte aumento de xenofobia contra migrantes en América Latina, sobre todo en redes sociales

La xenofobia respecto de las personas migrantes en América Latina está en aumento, sobre todo en redes sociales, según datos del Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



A medida que sigue creciendo el flujo migratorio, en especial de los venezolanos, los mensajes y las opiniones con contenido xenófobo se está incrementando, revela el organismo.

Esto debido a los temores por perder el empleo ante la presencia de migrantes, el pago de impuestos para mantenerlos o por la inseguridad y delincuencia que pudieran generar.

“Tenemos en América Latina una migración creciente y continua”, dijo el jefe de la Unidad de Migración del BID, Felipe Muñoz.



Durante la presentación de los principales hallazgos de los trabajos del laboratorio, afirmó que no ha parado el tema del flujo migratorio, no sólo con los 7.1 millones de venezolanos que han salido de su país.



Señaló que también con migraciones de segundo destino como la de los haitianos, en México con un récord en el número de solicitudes de refugio el año pasado, con máximos deportaciones y encuentros en la frontera sur de Estados Unidos.



Además, ya no sólo habitantes de Centroamérica sino de otras nacionalidades como Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador y Colombia, todo sumado a un proceso de éxodo generalizado histórico que hay en el Caribe, ponderó.



Migración creciente

La suma de lo anterior pone de manifiesto que tenemos una región, no sólo con una migración interregional, sino también creciente, afirmó.



Incluso hay una migración que ha decidido quedarse en la región por mucho tiempo, refirió a lo que muestran las encuestas del BID y de los organismos con los que trabajan.



En ellas se encontró que las personas se quedan en los países de destino, lo que representa ya no una situación puntual de emergencia o de tránsito sino de retos de desarrollo en el mediano plazo, advirtió.



Como por ejemplo los casi 7.1 millones de venezolanos que salieron de su país, los principales países receptores se encuentran en la región andina.



Colombia, Perú, Chile y Ecuador se convirtieron en importantes receptores de población migrante venezolana, sumando entre los cuatro cerca de cinco millones de migrantes, con un rol preponderante de Colombia y Perú.



Dentro de ese contexto, en el laboratorio del BID analizaron la conversación en redes y las encuestas regionales y nacionales, en los que resultó un aumento en el contenido xenófobo.



Al inicio de 2017, los mensajes con contenido xenófobo se encontraban en su valor mínimo con 4%, pero a lo largo de los años se aprecia una tendencia al alza; el pico ocurre en el primer trimestre de 2021, con casi un 28% de tweets sobre cuestiones migratorias con contenido xenófobo.



Entre los años 2017 y 2022, un 46% del total de tweets sobre migración mostró un sentimiento “neutral”, mientras que un 15% presentó contenido con un sentimiento “positivo” y otro 16% se trató de tweets xenófobos.

