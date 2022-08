Banxico tiene que demostrar que está actuando contra la inflación, dice Alejandro Werner

Banco de México (Banxico) no debe permitir que se incorporen a las expectativas una inflación de 8% para revisiones de precios y salarios porque el costo para la población será más alto con tasas de interés más elevadas, advirtió el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner.



“Si dejamos que el sistema, incorpore una expectativa de inflación del 8% y que esta se vaya incorporando en toda la fijación de precios y salarios, el aumento de tasas que vamos a tener que realizar más adelante va a ser sustancialmente más alto”, matizó.



El hoy director y fundador del Instituto de las Américas de Georgetown, dijo que se debe hacer incluso si es necesario, retrasando el crecimiento económico.



Durante su participación en la presentación del libro “Historia Monetaria y Fiscal de América Latina el exdirector de las Américas en el Fondo Monetario Internacional, afirmó que los bancos centrales están en la necesidad de demostrar que están reaccionando a este fenómeno para contener la revisión de las expectativas.



“Si necesitan retrasar un poco el crecimiento económico para que los salarios y precios no empiecen a incorporar expectativas de inflación altas, están dispuestos a pagar este costo, porque si no el costo que vamos a pagar más adelante será sustancialmente más alto” alertó.

Lo anterior con se debe hacer a través de una buena política de comunicación, para que esto le abra la puerta para poder reducir más rápido la tasa de interés, y no se queden “atoradas” en niveles muy elevados cuando la inflación baje de manera importante.



Para ello, recomendó no hacerlo de manera desigual a lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos.



“Cuando la inflación empiece a bajar de manera importante, tal vez no actuar de manera tan asimétrica, como actuamos por ejemplo en el último brinco inflacionario que tuvimos en 2016-2017 que tuvo que ver con movimientos de tipo cambiario asociado a la incertidumbre del tratado de libre comercio”, refirió.



Eso fue cuando Banxico subió la tasa de interés muy rápido ante el incremento de la inflación, pero cuando comenzaron a reducirse los precios, se tardó mucho en bajar tasas de interés; probablemente porque las expectativas inflacionarias no cayeron tan pronto, mencionó.



Hizo ver que la falta de credibilidad de las anclas nominales de economías como la nuestra, hace que las expectativas de inflación, puedan ser más vulnerables en comparación a países más avanzados.

