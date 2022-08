Banxico pide ser más cuidadosos con montadeudas pues no están regulados

Banco de México (Banxico), advirtió que los montadeudas no están regulados por las autoridades financieras, por lo que pidió a los usuarios tener más cuidado al elegir los servicios de préstamo.



“Son proveedores de crédito que no están sujetos a regulación, no son entidades financieras autorizadas por las autoridades competentes”, dijo la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja.



En conferencia de prensa con motivo de la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, exhortó a los usuarios de los servicios financieros a ser más precavidos con estas apps de préstamo.

“Es muy importante que los usuarios sean muy cuidadosos y elijan con mucho cuidado en dónde solicitan este apoyo de crédito”, subrayó.



La gobernadora central, aseguró que los casos que se han dado con los montadeudas, no han representado una afectación a la estabilidad del sistema financiero mexicano.



Cabe recordar que si bien Banxico tiene como objetivo prioritario preservar el valor de la moneda para proteger el poder adquisitivo de los mexicanos, manteniendo una inflación baja y estable, también debe procurar el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos.

