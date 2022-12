Banxico no se apresurará para emitir moneda digital: gobernadora Victoria Rodríguez

El Banco de México (Banxico) no corre prisa para la emisión de su moneda digital que servirá como un complemento de medio de pago e inclusión financiera, afirmó la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja.



Al mismo tiempo exhortó de nuevo a los bancos a guardar sana distancia con los activos virtuales para evitar poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero ante los recientes acontecimientos de volatilidad en ese mercado.



“La moneda digital es un tema complejo en el que sentimos que no debemos apresurarnos”, dijo Rodríguez Ceja.



En ese sentido destacó la importancia de evaluar a conciencia el tema para garantizar la seguridad, eficiencia e ir avanzando en la preparación para la emisión de dicha moneda, por si en un momento dado consideran que las circunstancias lo ameritan.

“El Banco de México continúa evaluando el tema, estamos trabajando en ello, y estaremos preparados para la emisión si se llega a tomar la decisión”, dijo en el marco de la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera.



La gobernadora de Banxico señaló que parte de lo que están evaluando, son las necesidades particulares de nuestra economía, pero enfatizó que el objetivo particular para tener una moneda digital, es la inclusión financiera.



Sin embargo, aclaró que la emisión de la moneda digital no significa un sustituto para el efectivo sino un complemento, operaría en paralelo.



Cabe recordar que a principios de año, Rodríguez Ceja dijo a senadores que la moneda digital podría estar lista en 2025, sin embargo, ahora no ratificó si se mantienen dichos planes.

Pierden interés en activos virtuales

Por otro lado, Banxico elaboró un análisis sobre las implicaciones de los episodios recientes de volatilidad en los mercados de activos virtuales.



El interés por estos activos parece haber disminuido a partir de los episodios de pérdidas y volatilidad observados a principios de este año y recientemente, a principios de noviembre, debido a la quiebra de FTX, la segunda plataforma de compra-venta más grande del mercado, según el reporte.



Además, destacó que el sistema financiero se ha mantenido, en general, al margen de la operación y eventos recientes en el mercado de dichos activos.



Refirió que de acuerdo con el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis (2022), las economías emergentes son las principales en adoptar estos activos, ocupando los primeros 10 lugares con la excepción de Estados Unidos, el único país desarrollado en este grupo.



México ocupa el lugar 28 del Índice Global de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis (2022) y es la cuarta economía en América Latina receptora de estos activos en valor, después de Venezuela, Argentina y Brasil.



De ahí se reitera la postura de Banxico de advertir de la existencia de importantes riesgos para la población asociados al uso de estos activos en virtud de las estructuras complejas, poco transparentes y volátiles que las caracterizan.



Lo anterior, expondría a los usuarios a posibles pérdidas de los recursos invertidos, alertó una vez más.

