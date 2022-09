El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, afirmó que entre mejor sea la comunicación de las decisiones que toman para combatir la inflación, más eficaz será la política monetaria.



En ese sentido consideró que al momento de dar a conocer lo que están haciendo en Banxico, no deben ser tan “rolleros”.



“Otra cosa que estamos tratando de hacer es mejorar la comunicación para que ustedes puedan leer más fácilmente; una de las cosas que hay que hacer es no ser rolleros; decir lo que exactamente estamos pensando y no utilizar grandes palabras, al grano”, expresó.

De ahí que se ha procurado que en el comunicado de política monetaria no sean más de 700 palabras, con flexibilidad de más extensión si el caso lo amerita.



“En el Informe trimestral, disminuir su extensión en línea con el promedio de los demás, no ser tan rolleros; en las minutas, igual simplificación del texto y disminución en el número de palabras para ser más claros y directos”, expresó.



Durante su participación en el Congreso de Investigación Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), añadió que se requiere también simplificar el lenguaje de las comunicaciones "utilizando algunos de los índices especializados para tratar de medir qué tan claros somos".



Además, comentó, no esperar tanto tiempo la transcripción completa de la última reunión de política monetaria que son tres años, porque si bien es menor en comparación con otros bancos centrales, se puede acortar más.



“La comunicación de la política monetaria, es importante, es crucial, hace que la función de reacción del banco central sea más previsible”, afirmó.

LOS VIEJOS TIEMPOS

Ya no es como antes, advirtió, que “entre menos se dice, mejor” como consideraba Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos entre 1987 y 2006.



“Eso ya cambió, ahora el papel de la comunicación hoy es totalmente diferente”, ponderó y enfatizó que todo mundo debe entender lo que se está haciendo; ya no se “vale escribir de manera rebuscada”.



Por eso, el subgobernador del banco central mexicano dio a conocer las propuestas que, en su opinión, mejorarían la comunicación de la política monetaria.



Heath consideró que Banxico debería difundir un calendario de las intervenciones de los miembros de la Junta de Gobierno en eventos y congresos como el del IMEF, para reforzar un concepto al que llamó “Banxico speaker” como sucede en EU con los “Fed speaker”



Reconoció que el Banco de México ha tenido un proceso de mejora continua en su esquema de comunicación, pero aún existen retos para que sea más clara, más concisa y más efectiva.



Por ello estimó que se debe mejorar la guía prospectiva o forward guidance, sobre las reacciones futuras del banco central por la importancia que tiene.



