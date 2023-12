La baja velocidad promedio que registran los trenes de carga es un obstáculo para la factibilidad de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar rutas de ferrocarriles de pasajeros en el territorio nacional, dijeron expertos.

Actualmente, las rutas ferroviarias de carga avanzan a un promedio de 28.3 kilómetros por hora, debido a que la capacidad de las vías continúa en mantenimiento por parte de los concesionarios privados, según cifras del 5 Informe de Gobierno del Presidente de la República, que considera todas las vías edificadas y operando en el país.

Los concesionarios han señalado que, dadas las inversiones que han realizado desde 1997, a partir de la privatización de ese servicio hay algunos tramos donde el ferrocarril puede acelerar a más de 130 kilómetros por hora.

Leer también: Trenes de pasajeros no es mala idea, pero es algo que no se debería forzar, dice BBVA México

Sin embargo, según expertos, los trenes avanzan a vuelta de rueda en zonas urbanas por la falta de cruces a nivel, los cuales se estiman en más de 10 mil en todo el país, con necesidad de mejorarse, así como por la carencia de educación vial de automovilistas y operadores de camiones, lo que genera colisiones, descarrilamientos y hasta pérdidas humanas y económicas millonarias.

También afectan las invasiones al derecho de vía, es decir, edificación de viviendas, puestos ambulantes y otras estructuras en la proximidad del arroyo ferroviario, lo que genera reducción de velocidad.

“Si en realidad el gobierno quiere arrancar este proyecto de trenes de pasajeros deberá hacer algo sobre estos retos, porque tener un servicio con esa velocidad promedio es absolutamente inviable”, dijo Alfredo Nolasco, fundador de la consultora Spyral.

“En cambio, los servicios de autobuses han mejorado mucho, los ADO, Primera Plus, ETN. Incluso los servicios de aviación han avanzado, pese a cuellos de botella como el AICM [Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México]. Si no se aumenta la velocidad [de los trenes], simplemente no habrá demanda”, recalcó.

El 5 Informe de Gobierno señala que antes de la privatización de los trenes la velocidad promedio era de 25.8 kilómetros por hora. Cuando los ferrocarriles de carga alcanzaron su mayor velocidad promedio registrada fue en 2019, de 29.3 kilómetros por hora.

En contraste, la aseguradora Mapfre indica que el promedio de los autobuses es de 45.3 kilómetros por hora.

Fuente: Inegi

Plan complicado

En enero de 2024, los concesionarios de carga como Ferromex, Grupo México o Canadian Pacific, antes Kansas City Southern, tendrán que presentar propuestas para diversas rutas de pasajeros, a petición de la Presidencia.

Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reconoció que, si bien se espera que se entreguen los planes, los estudios de factibilidad van a tardar al menos de seis meses a un año.

“Lo que podrán presentar las empresas concesionarias ferroviarias en dos meses será un plan para hacer esos estudios que puedan calcular alguna rentabilidad económica”, dijo Manuel Gómez Parra, director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SICT.

Para Humberto Treviño, consultor del sector y exsubsecretario federal de transporte, la propuesta puede ser viable en diversas rutas, especialmente en las que hay mayor población.

“Hay que considerar que las ferroviarias sí han mejorado el servicio de carga y que se deben respetar los títulos de concesión. En el mundo sí vemos el resurgimiento de los trenes de pasajeros, pero debe estudiarse el caso en México”, afirmó.

IP pide mejoras

Los principales usuarios del transporte ferroviario que están agrupados en la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) piden que, como parte de las propuestas de trenes de pasajeros, el servicio atienda sus áreas de oportunidad.

“Creemos que el servicio responde a la oferta y demanda, y por eso ha mantenido esos niveles de transporte de mercancías. Por eso es importante reconocer los esfuerzos de las empresas ferroviarias y de los usuarios que buscan tener mayor infraestructura para dar salida a esos bienes”, dijo Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la ANTP, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Todos deseamos mejoras, y más ahora con la relocalización de plantas en México [nearshoring] y la integración con Estados Unidos, por lo que se debe mejorar en capacidad de vías, mantenimiento y velocidad para atender el mercado”, mencionó.

Además, destacó que el ferrocarril moviliza 13% de la carga en México y es usado para trasladar grandes volúmenes de nercancías en distancias mayores, servicio que se complementa con el transporte de carga por carretera.

Leer también: AMLO busca que empresas de trenes de carga ofrezcan servicio de pasajeros

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.