El programa de Mi Beca para Empezar consiste en mejorar el ingreso de las familias que cuentan con personas inscritas o matriculadas en nivel básico; el objetivo a largo plazo es evitar la deserción escolar, fortalecer los ingresos económicos así mismo mejorar el sistema educativo de la Ciudad de México.

¿Cuales son los requisitos para inscribirte al programa?

El tutor debe de contar con la siguiente documentación:

• Identificación oficial vigente del tutor (INE, Cedula Profesional, Pasaporte vigente, Cartilla Militar, Licencia de Manejo vigente). • Comprobante de Domicilio con vigencia no mayor a 3 meses de expedición (recibo del agua SACMEX, recibo de Luz CFE, recibo de tesorería predial, recibo de Gas Natural, recibo telefónico (Telmex, IZZI y Total Play) ó Constancia de Residencia. • CURP del Beneficiario con la leyenda: “Certificada: verificada con el Registro Civil”. • Cuenta Llave CDMX Expediente (creada por el tutor, con el mismo correo y número telefónico del registro al ciclo 2023-2024 del Programa Social “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”). • Una vez que el tutor haya creado su Cuenta Llave CDMX podrá realizar el registro en la página https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

¿Cómo puedo registrarme al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar?

Ahora deberás registrar al o los alumnos al Programa Social, solo podrás registrar 3 beneficiarios, si tienes más de 3 menores a tu cargo, a partir del 4° menor deberás acudir a registrarlos de manera presencial a las oficinas de atención del Fideicomiso Bienestar Educativo. Para realizar el registro del o los alumnos al Programa Social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar haz lo siguiente: • Ingresa y da click en el botón de color verde "Registro de Beneficiario". • Ingresa el CURP del menor, resuelve el capcha y consulta el CURP del menor en el botón "Consulta CURP". • Si aparece un recuadro de color rojo con la siguiente información: "No es posible dar de alta al beneficiario ingresado porque no fue localizado en una institución educativa. Si tu beneficiario es de nuevo ingreso, cambió de nivel o realizó un cambio de escuela privada a pública intenta realizar su registro 5 días hábiles después de su inscripción" deberás seguir intentando hasta que el sistema te permita continuar con el registro. Si la información de que el menor se encuentra inscrito en una escuela pública de nivel básico de la Ciudad de México no se valida por la Autoridad Educativa Federal de la CDMX, no podrás continuar hasta esa Autoridad valide que efectivamente el estudiante asiste a una escuela pública de nivel básico en la CDMX. El Programa Social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar no tiene injerencia en la validación de información, por lo que deberán asistir al plantel educativo donde realizaron su inscripción y verificar que su información se actualizó en el sistema de la AEFCDMX. • Si aparece un recuadro de color azul con la siguiente información: "El beneficiario está inscrito en una escuela pública y puede proceder con el registro en este sitio" acepte términos y condiciones y envíe la información.

¿Cómo afilio un negocio al programa Mi Beca para Empezar?

Si deseas afiliar tu comercio para aceptar la tarjeta de Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, ingresa a https://www.yaganaste.com/mx/ y sigue los pasos de registro.

Una vez dentro de la pagina te pedirá hacer un registro donde se deben incluir los siguientes datos:

Correo electrónico y confirmar correo electrónico

Contraseña y confirmar contraseña

Teléfono celular

Código de agente (opcional)

Autorizar los datos de acuerdo a la política de privacidad

Aceptar términos y condiciones

Una vez completado el registro guiara a los siguientes pasos y se pondrán en contacto con el propietario del negocio

