Aumento de robos y extorsiones incrementa costo de seguros en sector industrial: Canacintra

Para el sector industrial del país hay factores que preocupan como los aumentos de las extorsiones y robos, además de los incrementos de costos labores por el alza salarial, el mayor número de vacaciones y el fondo de pensiones, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Antonio Centeno Reyes.

En conferencia de prensa expuso que al aumentar la inseguridad y los costos de mover mercancía los llevan a pagar más por primas de seguros.

“Es un tema que viene en aumento brutal, robo en carretera y robo al transporte”, expuso el líder de la Canacintra y añadió que aunque aparentemente hay una disminución de costos asociados al transporte de mercancía, en la realidad eso no se percibe.

“Por el contrario nosotros vemos cada vez más penetrado el tema, sobre todo el tema de la extorsión hacia las empresas es un tema que viene en aumento brutal el robo en carretera, el robo del transporte”, explicó.

Al incrementarse los ilícitos, lo que “nos cuesta cada vez más son los seguros, por ejemplo, para poder transportar nuestras mercancías y que en caso de qué haya un incidente pues recuperemos el costo de lo producido, porque los seguros no te pagan lo que se iba a vender con tu margen de utilidad, te pagan el costo producido, entonces te cuesta el seguro y además digamos no le pierdes pero dejas de ganar”.

Advierten impacto por aumentos del salario mínimo y de vacaciones

En cuanto al alza de 20% a los salarios mínimos generales a partir del 2023 y la posibilidad de que apruebe el Congreso la iniciativa para extender el número de días de vacaciones de los empleados, así como el que las empresas tendrán que pagar más en fondo de pensiones, Centeno Reyes afirmó que puede haber impactos.

“Vamos a tener que medir el impacto… estas decisiones que pudieran tener una buena iniciativa o intención, que no en un mal timming, puedan tener un efecto adverso”.

Dijo que después de que un millón 600 mil unidades cerraron en el 2020 durante el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid-19 hubo unidades que sobrevivieron y con esto pueden cerrar en definitiva.

Hay empresas pequeñas y medianas que “apenas lograron sobrevivir y se les va a dar la estocada final con estas cargas económicas, es lo que eso implica en salario diario integrado, primas vacacionales, la necesidad de ser sustitución cuando estén de vacaciones”, lo que no se verá en empresas internacionales porque ya dan prestaciones superiores a la ley.

Por lo que afirmó que el incremento de costos laborales “puede generar un efecto inflacionario, efecto de cierre a empresas y mayor informalidad, porque en la informalidad no existen estas reglas, no aplica la Ley Federal del Trabajo, no ven si existen primas, si trabajan horas extras tenemos altos niveles de informalidad y no tenemos política pública orientada a disminuir la información”.

Comentó que además de un alza salarial debe trabajarse en tener más productividad, competitividad con mayores resultados en seguridad que permitan reducir costos asociados a la delincuencia, además de que hace falta que se agilice la devolución de impuestos que en la mayoría de los casos termina judicializándose.

