Apoyos sociales van garantizados, afirma Presidente

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 están garantizados los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes y los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

“Les digo que están garantizados sus apoyos, todos los adultos mayores recibirán permanentemente su pensión; que todos los discapacitados pobres, niñas y niños, su pensión está garantizada para todo el año próximo y para este”, dijo en la conferencia matutina.

Acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el Ejecutivo reiteró que en materia económica el país va bien.

“Vamos bien porque ya no se va el dinero del presupuesto, como era antes, por el caño de la corrupción, y vamos bien porque ya no hay lujos en el gobierno, ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. El Presidente ya no tiene una guardia de 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial, imagínese cuánto significa eso de ahorros”, subrayó.

Destacó que el PEF 2020 tiene recursos gracias a la fórmula de un gobierno austero y de no permitir la corrupción.

Por su cuenta, el secretario Arturo Herrera aseguró que el proyecto de presupuesto de egresos que entregó el domingo a la Cámara de Diputados busca dotar al SAT de herramientas efectivas para combatir prácticas que detonan la evasión fiscal.

Sobre el proceso desaceleración económica nacional e internacional, el secretario aseguró que el gobierno hará una distribución adecuada del presupuesto, para asegurar que se gaste con oportunidad y eso tenga un impacto en la economía lo más pronto posible.

El titular de Hacienda dijo que el apoyo del gobierno federal a Pemex por 86 mil millones de pesos no implicó recortes a sectores como salud, educación u otros, ya que esos rubros tuvieron aumentos marginales.

Aseguró que en acuerdo con Pemex, Hacienda busca migrar campos petroleros de la empresa mexicana que son rentables para el Estado, pero no para la compañía, y que están cerrados con el objeto de producción y por tanto tener mayores ingresos.

“El acuerdo que ya tenemos con Pemex es cambiar esos campos, migrarlos, es el término técnico, como un tratamiento diferenciado, de tal forma que puedan producir de forma rentable para ellos y entonces nosotros también recibimos algún ingreso”, dijo.

Recordó que si Pemex los explotara pagaría más de impuestos al gobierno que lo que recibiría como ganancia.

“Esos campos no son explotados por Pemex, están cerrados y eso se traduce en menos impuestos para el Estado”, afirmó.

Herrera también destacó que cambiará la estrategia en exploración y producción, para privilegiar los trabajos en aguas someras y no en aguas profundas, pues el ciclo en aguas profundas tarda cinco años en exploración y cinco para lograr la producción.