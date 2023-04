El próximo 1 de mayo vence el plazo para legitimar los contratos colectivos de trabajo.

Si bien no existe una sanción por no hacerlo, se espera que miles de contratos no se logren legitimar, lo que, en automático, dejará a los trabajadores sin sindicato que los represente en las negociaciones colectivas.

Esto abre la posibilidad de que lleguen “falsos líderes o supuestos mesías” a querer representar a los trabajadores que quedaron sin gremio, con el riesgo de que atraigan adeptos con la promesa de altos incrementos salariales y hasta que busquen emplazar a huelga, comentaron expertos a EL UNIVERSAL.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral estimó que de los 500 mil contratos que supuestamente existían, en realidad solamente 125 mil estaban vigentes, de los cuales 14 mil se encontraban legitimados a mediados de febrero, es decir, poco más de 10%.

Se acordó que los sindicatos que registren su procedimiento de legitimación antes del 30 de abril podrán realizar sus votaciones hasta el próximo 31 de julio.

“Al no legitimar contratos eres vulnerable a que llegue otro sindicato y te emplace a huelga”, comentó Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Por su parte, Diego García, abogado en Derecho Laboral e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, dijo que el “chantaje sindical antiguo ya será muy difícil de continuar. No olvidemos que para que pueda existir un emplazamiento a huelga, éste debe ir acompañado de una constancia de representatividad”.

Desde su punto de vista, “si un sindicato pretende ganar agremiados con promesas incoherentes y exorbitantes, seguramente no conservará la representatividad por mucho tiempo. También está el detalle de las cuotas sindicales. Con la reforma, el trabajador puede elegir darlas o no, así que la afinidad del sindicato deberá ser profundamente genuina. Sin embargo, el chantaje siempre va a existir”.

Expertos de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos (Amedirh) explicaron que legitimar los contratos no sólo aparece en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, sino que también es un compromiso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para Alfredo Kupfer, socio en el área laboral, seguridad social y migratoria de la consultora de abogados Sánchez Devanny, es complicado frenar la reforma que pide que los contratos colectivos de trabajo se legitimen antes del 30 de abril.

“Me parece difícil que un amparo pueda realizarse... Difícilmente [los tribunales] van a encontrar méritos para otorgar un amparo”, expuso a este diario.

En opinión del especialista, “se convertirá hasta en riesgo operativo si no tenemos [en las empresas] un sindicato que represente bien a los trabajadores como negociador de sus contratos colectivos de trabajo”, porque en cualquier momento podrá llegar un sindicato a querer representar a los trabajadores.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, dijo que al terminarse el tiempo de la legitimación de contratos las empresas que no tengan sindicato pueden ser testigos de la llegada de supuestos defensores laborales.

“Se va a correr el riesgo de que puedan surgir falsos mesías, falsos profetas, defensores de los derechos de los trabajadores, líderes que, ante el desconocimiento de los trabajadores de sus derechos, engañen y extorsionen para defender sus intereses personales”, expuso Medina.

Puso como ejemplo la campaña del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), en la que ofreció a sus representados luchar por salarios de más de 10 dólares por hora, pero incumplió la promesa y ahora los sindicalizados están divididos.

Otro problema que observó Medina es que los supuestos nuevos sindicatos “tienen líderes reciclados que se aprovecharon y se prestaron a cumplir el antojo de los sindicatos gringos, porque está probado que reciben dinero de Estados Unidos” y, para no perder esos ingresos engañan a los trabajadores. Desde su perspectiva, es importante que se incremente la capacitación y las estrategias para difundir los derechos laborales y evitar engaños.

La nueva era

Llevar a cabo votaciones para elegir al sindicato que representará a los trabajadores trajo beneficios como el surgimiento de sindicatos independientes y el fin de contratos de protección que son pactados entre la empresa y el sindicato, expuso Gonzalo Israel Soto, delegado especial de la Liga Sindical Obrero Mexicana en la empresa Goodyear de San Luis Potosí.

“Lo que se ve venir es el surgimiento de sindicatos independientes, porque no todos estamos conformes con los contratos colectivos y los sindicatos de antes. Los sindicatos independientes surgirán de la base trabajadora; habrá un impulso para ellos porque los sindicatos charros están más a favor de la empresa que del trabajador”, explicó.

A su juicio, la reforma laboral de 2019 tendrá un impacto en los trabajadores, “porque perderán el miedo a alzar la voz y lucharán para que se respeten sus derechos laborales, al ser leyes nacionales e internacionales”.

El delegado opinó que gracias a la legitimación “se mejorarán las condiciones salariales y de trabajo sin que signifique excederse en las peticiones, ni que haya sindicatos que ofrezcan ‘las perlas de la Virgen’, porque hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra”.