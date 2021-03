Aduana no permitirá corrupción en Tamaulipas, ni en el país: Horacio Duarte

En el proceso de modernización no se permitirá la corrupción en los puntos de revisión de mercancías de Tamaulipas ni en todo el país como tampoco el huachicol fiscal, advirtió el titular de la Administración General de Aduanas (AGA), Horacio Duarte Olivares.



“Ni en Tamaulipas ni en el resto del país vamos a permitir la corrupción”, advirtió al encabezar la ceremonia de Modernización de Infraestructura en la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas que es la más grande del país y la más importante de América Latina



Aseguró que el gobierno de México no va a tolerar que algunos intenten coludirse en perjuicio de las y los mexicanos porque hoy las cosas ya cambiaron.



“No es propaganda, es convicción. Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, es una doctrina verdadera, es calidad moral y actuamos con congruencia”, enfatizó.



Afirmó que no habrá marcha atrás en la lucha anticorrupción, y que se cumplirá con la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar a elementos del Ejército Mexicano retirados a las Aduanas con el fin de fortalecer y acabar con la corrupción y el influyentismo.



En la aduana de Nuevo Laredo lo acompañaron el general brigadier diplomado del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Vicente Javier Mandujano Acevedo; el representante del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; el comandante en jefe de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, inspector Franco Rodrigo Juárez; así como autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los directores en Nuevo Laredo, Albert Flores-Port y Armando Taboada.



Ante representantes de las asociaciones de aduaneras, presidentes de las principales cámaras empresariales, de transportistas e industriales, Duarte Olivares expuso que para combatir la corrupción, se trabaja de manera coordinada con autoridades de Estados Unidos.





HUACHICOL FISCAL



Durante su gira de trabajo en donde visitó otras aduanas como la de Matamoros y Reynosa en Tamaulipas, así como la de Colombia en Nuevo León, destacó que también desde hace dos años se está combatiendo el robo de gasolina o “huachicol fiscal”.



“Como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, combatir otro de los grandes flagelos que dañan la economía del país y afectan la seguridad es el huachicol fiscal”, señaló.

Lamentó que en la frontera norte es en donde se da paso a miles y millones de litros de combustible y de hidrocarburos sin pagar impuestos o lo hacen de manera simulada, afectando la competitividad de las empresas importadoras que hacen bien sus trámites y la correcta introducción de sus mercancías.

“Desde hace dos años comenzó esta lucha contra el huachicol en la frontera norte, la cual ya dio resultados, logrando reducir un 95 % el robo de combustible en todo el país”, matizó.

En ese contexto, mencionó el ahorro de más de un billón de pesos que el gobierno de México reporta por no permitir la corrupción.



Por eso consideró que no hace falta aumentar impuestos o golpear a los sectores productivos ni a los empresarios; ahora se busca que la economía, el empleo y las industrias crezcan a través de acciones encaminadas hacia la rectitud y sin corrupción.

“Estamos convencidos de que la caída del régimen neoliberal fue el primer paso para hacer lo que nos corresponde y trascender. Somos un gobierno que no va a claudicar en la lucha anticorrupción, estrategia que se realiza de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares del gobierno de México”, manifestó.

vcr/rdmd