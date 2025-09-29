Zeekr, la marca de movilidad eléctrica de lujo del Grupo Geely, presentó oficialmente en México el Zeekr 7X, un SUV que combina diseño original, confort de primera clase, tecnología de vanguardia y seguridad integral, marcando un nuevo estándar en el segmento eléctrico del país.

Diseño con identidad propia

Creado bajo la dirección de Stefan Sielaff, referente mundial en diseño automotriz, el Zeekr 7X introduce el concepto Hidden Energy, que fusiona elegancia contemporánea con la innovación de un SUV eléctrico inteligente.

Foto: Zeekr

Entre sus distintivos se encuentran el sistema de luces frontales interactivas, y una pantalla LED de 93 pulgadas, elementos que aportan una experiencia visual y tecnológica única. El interior se complementa con asientos Nappa con función de masaje, sistema de sonido Zeekr Sound Pro con 21 altavoces, y más de 36 espacios de almacenamiento inteligente.

Lee también Chirey Tiggo 8 CSH: el nuevo híbrido enchufable que llega a México

Tecnología de cabina inteligente

El Zeekr 7X está equipado con la plataforma Qualcomm 8295, que multiplica la potencia de procesamiento y la fluidez de gráficos respecto a la generación anterior. Ofrece pantallas de ultra alta definición, incluyendo un HUD de 36.21 pulgadas y pantalla central de más de 16 pulgadas, controles intuitivos tipo piano-key y asistentes inteligentes para una interacción natural.

Desempeño eléctrico

Zeekr ofrecerá en México dos versiones:

Premium (RWD): 412 hp, 324 lb-pie de torque, con autonomía de hasta 615 km.

Flagship (AWD): 637 hp, 523 lb-pie de torque, con autonomía de 543 km.

Ambas versiones utilizan un sistema de alto voltaje de 800V para optimizar carga y eficiencia, además de suspensión avanzada y frenos de alto desempeño.

Foto: Zeekr

Lee también China planea eliminar las manijas eléctricas

Seguridad integral

El Zeekr 7X incorpora la filosofía Highway Tank, que combina estructura de acero ultra resistente y un paquete completo de asistentes de conducción con 11 cámaras, 12 radares ultrasónicos y monitoreo interno.

Foto: Zeekr

Precios en México

Disponible en tonos cuatro colores, el Zeekr 7X llegará a los pisos de venta en octubre de 2025 con precios desde $919,000 en versión Premium y $989,000 en la versión Flagship.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters