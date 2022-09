Video: Récord Guinness por estacionarse en un espacio muy pequeño

Para muchos el reto más grande al conducir es estacionarse, y no solo por lo complicado que puede ser encontrar un lugar en las grandes ciudades, sino porque, cuando se trata de espacios reducidos, hay que calcular adecuadamente para hacer el menor número de movimientos. Pero hay para quien eso es pan comido y hasta se dan el lujo de romper Récords Guinness.

Durante el British Motor Show 2022, un evento de autos que se realizó en Farnborough, Reino Unido, entre el 18 y el 22 de agosto, Paul Swift batió un récord con una habilidad que muchos quisiéramos tener.

Mira cómo fue que, conduciendo un Mini Cooper, obtuvo el Récord Guinness por estacionarse en un espacio muy pequeño.

Este piloto de acrobacias es el mejor estacionándose

Vale la pena señalar que las maniobras precisas e impresionantes no son nuevas para Paul Swift. Este hombre es un piloto de acrobacias británico que acaba de romper el Récord Guinness por estacionarse en un espacio muy pequeño.



Imagen: Récords Guinness

Para este récord los jueces consideraron el espacio más pequeño en el que se puede estacionar un automóvil eléctrico en línea con otros vehículos, lo que requiere una habilidad magistral y nervios fuertes.

Swift solo tuvo 3 segundos para estacionarse en el espacio entre 2 Mini Cooper, estacionados paralelos a la acera.

De manera impresionante, el británico logró que su Mini Cooper eléctrico blanco quedara estacionado en el estrecho espacio con una técnica perfecta, estableciendo un nuevo récord mundial de solo 30 centímetros.

Swift logró establecer un nuevo récord para el estacionamiento en paralelo más estrecho en un automóvil eléctrico y, tras su hazaña declaró: "Estoy temblando como una hoja".

Cabe decir que Paul Swift era el poseedor del récord anterior pues batió la cifra unos días antes al estacionar con éxito su Mini en un espacio con solo 35 centímetros de margen.

Un par de días después logró hacerlo en un espacio de solo 30 centímetros.

Consejos para estacionarte

No te recomendamos que intentes la maniobra de Swift, recuerda que él es un piloto experto con todas las condiciones para estacionarse en ese pequeño espacio. Pero eso no quiere decir que no puedas mejorar tus habilidades como conductor y para ello vamos a darte algunos consejos.

La compañía de seguros Miituo nos ofrece este paso a paso para estacionarnos correctamente en poco tiempo y de manera fácil:

1. Ubica el lugar donde te quieres estacionar. Debes estar seguro de que el espacio es suficiente para tu auto, como no eres Paul Swift, revisa que tienes al menos 60 centímetros de sobra entre el auto de adelante y el de atrás.

2. Muévete hacia adelante hasta que tu coche esté alineado con el vehículo delante del espacio donde te vas a estacionar.

3. Gira el volante hacia la izquierda o derecha (dependiendo de hacia dónde esté el lugar donde te vas a estacionar) tanto como puedas.

4. Muévete hacia atrás. No olvides ver a través del espejo retrovisor para ver el coche detrás de ti y el lateral para ver la banqueta.

5. Una vez que tu coche esté cerca de la baqueta, gira nuevamente el volante para acercar la parte delantera de tu auto a la acera.

6. Endereza las llantas girando tu volante pero sin moverte.

7. Realiza estos pasos hasta que estés en la posición correcta, y listo.

