Video: ingeniero crea un auto con motor de avión

Ya seas un entusiasta de los motores o alguien curioso de los vehículos extravagantes, este auto no te dejará nada indiferente, ya que posee un motor de avión, pero no de cualquier avión, sino uno que data de fechas posteriores a la primera guerra mundial. Hablamos del BMW Brutus.



Para muchas personas es un sueño hecho realidad. Para otras una creación sin sentido. En todo caso, este vehículo ya existe y funciona. Conoce sus principales características a continuación.





Foto:Technik Museum Sinsheim

BMW Brutus, el auto con motor de avión

Este auto viene de otra época. Su apariencia y potencia lo demuestran. Mide 1.8 metros de largo, 1.1 metros de alto y apenas pesa 500 kilos, casi un tercio que el peso de un carro estándar.

Es un biplaza café que tiene la particularidad de tener el motor de un avión de hace casi 100 años, pero que corre increíblemente bien.



El BMW Brutus se encuentra en el Museo de la Automoción y la Tecnología de Sinsheim, en Alemania. En ese lugar se exhibe la mayor colección privada de automóviles históricos, destacando el Maybach, Mercedes Kompressor, Bugatti y el clásico DeLorean DMC-12, además de alojar motocicletas, aviones, vehículos militares y algunos más que han roto récords mundiales.





Foto:Technik Museum Sinsheim

BMW Brutus, sus características son inusuales

Este vehículo toma como base el motor de un avión BMW VI, utilizado para aviones civiles y militares en la década de 1920. Fue muy popular y llegó a ser adoptado por la Unión Soviética para sus aviones estándar hasta su fin de producción en 1940.



Su chasis viene de 1907 y se presume que podría ser de un Fiat o un American LaFrance.

Cuenta con 12 cilindros. Pero su potencia es más increíble. Tomando en cuenta que viene del siglo pasado, en esa época sería toda una bestia. Su motor produce 1530 RPM, llegando hasta los 750 caballos de fuerza.



La potencia del motor se produce a través del mecanismo original de 3 engranajes y una transmisión de cadena en el eje trasero. Su diseño está pensado en la velocidad, no tiene mampara y los frenos solo actúan sobre el eje trasero.



Un inconveniente que tiene este vehículo es que, debido a su potencia y antigüedad, debe ser encendido con cuidado para no quemar el embrague. Por otro lado, su consumo es de aproximadamente 2 barriles de combustible premium al año.

El Brutus ya fue probado y alcanza los 200 kilómetros por hora

Después de la primera guerra mundial, los motores de avión que poseía Alemania fueron vendidos ya que no se le permitió tener ningún avión, así que fueron adquiridos por diversos amantes de los motores, llegando así a Sinsheim.



Una de las marcas más interesantes del BMW Brutus llegó gracias al conductor galés Roger Collings, que en una prueba de velocidad en la pista de pruebas de Bosch en Boxberg, Alemania; corrió con el auto a 200 kilómetros por hora. No obstante hasta la fecha nadie más ha podido llegar a esa velocidad con este vehículo.



