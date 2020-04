Aunque, de momento, no hay evidencia científica que demuestre que los animales de compañía pueden transmitir o contagiarse de Covid-19, lo ideal es encargarlos con una persona de confianza si es que alguien en casa presenta síntomas de dicha enfermedad.

En el caso de los perros, antes de que sean transportados a su nuevo hogar temporal, hay que considerar que llevarlos en coche "puede provocar distracciones y/o disminuir la visibilidad del conductor, lo que provocaría accidentes", advierte DogHero, compañía de servicios para canes en América Latina.

Para evitar cualquier percance, lo primordial es que el perro vaya bien asegurado al asiento para evitar caídas. En ese sentido, dependiendo de la raza del animal y del tamaño del auto, es posible utilizar una jaula transportadora que pueda fijarse al asiento o a la cajuela.

Asimismo, puedes conseguir en línea un arnés especial para vehículos o un cinturón de seguridad ajustable. El precio de este accesorio oscila entre los 70 y los 750 pesos, según el modelo, marca y tienda.

Otra alternativa que los especialistas de DogHero avalan es colocar una especie de barras o reja "para separar la zona de pasajeros de la de conducción". Si se trata de un ejemplar de raza grande, hay barreras de alambre que se ajustan hasta el techo de tu auto.

Para perritos más pequeños o de edad avanzada que no son tan inquietos, basta con poner una malla que cubra el espacio entre los asientos del conductor y el copiloto, con lo cual el can no podrá acceder a la zona donde se encuentra la palanca. Estos aditamentos cuestan desde 100 hasta ocho mil pesos, pues algunos modelos puedes aprovecharlos también en tu casa o jardín.

Recuerda también que los canes son propensos a sufrir un golpe de calor si permanecen mucho tiempo en el interior del coche. Sobre todo, "extrema precauciones con perros de edad adulta, que tengan problemas de obesidad o respiratorios, razas con nariz chata o con dificultades para respirar, o que sufran enfermedades del corazón", explican los especialistas de César, línea de alimento para perros.

De hecho, también a través de Internet, es posible adquirir unas rejas adaptables a las ventanillas de tu automóvil. De esta manera, tu mascota viajará fresca y segura, pues no podrá asomar su cabeza o sacar sus patas.

De acuerdo con la doctora Neha Vyas, de la Cleveland Clinic, la mudanza temporal de tu mejor amigo debe durar hasta que te recuperes. Quien se quede a cargo de él, debe "sacarlo a sus paseos regulares, y lavarse las manos antes y después de tocarlo".