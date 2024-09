Las estafas contra automovilistas están a la orden del día. Los ladrones siempre buscan estrategias para vulnerar el patrimonio y la seguridad de las víctimas, por lo tanto, es importante conocer cómo operan y así prevenirlas.

En días recientes, una nueva modalidad ha causado preocupación entre usuarios de TikTok. Y es que los estafadores atrapan la atención de los conductores para sacarles dinero con supuestas "fallas mecánicas".

¿Quieres saber más? En Autopistas te contamos sobre la nueva estafa que se ha registrado en la Ciudad de México para que te mantengas alerta en el camino.

Estafas a automovilistas en CDMX. Foto: Freepik

¿En qué consiste la nueva estafa a automovilistas?

Por medio de TikTok, el usuario @cheko_milk relató la estafa en la que se vio involucrado su padre mientras circulaba por las calles de la avenida Tláhuac, Ciudad de México.

“Mi papá es una persona ya mayor, iba manejando por el carril de extrema derecha, esto porque le cuesta trabajo manejar y lo hace lento. De pronto, un peatón le hizo señas de cuidado”, explicó.

La víctima ignoró esa llamada de atención y siguió de largo. No obstante, un kilómetro después, otra persona volvió a hacerle señas para advertirle sobre un supuesto "problema" con la llanta de su auto.

Ante la insistencia, el conductor se detuvo. El "peatón" le dijo que su llanta estaba realizando movimientos raros y que podría salirse en cualquier momento. Tras notar la preocupación de la víctima, le comentó que él era mecánico y que podían dirigirse a su taller para revisar el coche.

“Mi papá subió a esta persona al carro. Se detuvieron cerca de un taller mecánico y la persona le dijo que ahorita venía, que iba por sus herramientas y sus ayudantes. Al regresar con ellos, supuestamente le empezaron a desarmar la llanta y demás. Mi papá, al ser mayor, se quedó todo el tiempo en el coche”, relató @cheko_milk.

Los estafadores argumentan que la llanta del auto está supuestamente dañada. Foto: Unsplash

Los estafadores le enseñaron a la víctima diversas piezas "defectuosas" para que creyera que estaban “arreglando” su llanta. Al terminar, le intentaron hacer un cobro de 45 mil pesos por el "servicio".

Debido al exceso del cobro, el padre de @cheko_milk se percató que era una estafa. Y, al negarse a pagar dicha cantidad, los delincuentes empezaron a presionarlo y hostigarlo, logrando llevar a la víctima a un estado de nerviosismo.

Fue en ese momento cuando el conductor llamó a su hijo para que lo auxiliara. El usuario @cheko_milk habló con el supuesto mecánico y al notar la insistencia porque su padre pagara ese dinero, decidió ir al lugar.

“Llegué 15 minutos después y mi papá estaba solo en el coche. Me dijo que los mecánicos regresaron el coche a como estaba y que nada más le cobraron 500 pesos de mano de obra. Y yo me extrañé porque me tardeé 15 minutos, ¿a poco en 15 minutos regresaron las cosas como estaban?”.

Tras esto, @cheko_milk revisó la llanta "defectuosa" y comprobó que no tenía nada. Al testimonio del joven se sumaron otros usuarios, quienes compartieron experiencias similares con los talleres mecánicos falsos.

"A mi papá le sacaron 10 mil", "Trabajo en un taller de suspensiones y me han llegado clientes con ese mismo método de estafa", "A mí me acaban de hacer lo mismo, hace una semana, lo bueno que revisé la llanta y les dije no tiene nada", son algunos de los comentarios que se leen debajo del video.

¿Cómo protegerte de una estafa?

Si al conducir alguna persona te hace señas sobre una falla en tu auto, ¡no te detengas! Avanza hasta llegar a un lugar seguro, puede ser una gasolinera, una estación de policía e incluso un taller que este expuesto al público.

Nunca sabemos cómo van a reaccionar los estafadores. Así que no bajes del auto si te sientes en peligro, presionado u hostigado; en su lugar, llama al 911 para reportar tu caso y que acudan las autoridades.

Además, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX cuenta con un portal de Denuncia Digital para levantar cualquier incidencia, el cual se encuentra disponible en este enlace https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/. O bien, acude a una agencia del Ministerio Público para recibir orientación.





