“Quiero ser la mujer que corra en la F1 actual”, Tatiana Calderón, entrevista exclusiva

Un ambiente donde aún existe una brecha de género bastante diferenciada en favor de los hombres es dentro del automovilismo. Una de las muestras más evidentes de esta tendencia tiene cabida en la Fórmula 1, donde van 43 años desde que una mujer no compite de manera formal en un Gran Premio.

No obstante, en las manos de una joven colombiana está la posibilidad de romper esta sequía en las pistas del máximo serial de automovilismo mundial.

Se trata de Tatiana Calderón, una joven de 26 años que actualmente se desarrolla como piloto de Fórmula 2 con el equipo BWT Arden y, al mismo tiempo, funge como conductora de desarrollo para el equipo Alfa Romeo Racing en la Fórmula 1.

¿Cómo surge la pasión por el automovilismo?

— En mi familia hay una gran afición a los autos pero no hay como tal un antecedente de participación en las carreras.

Mi amor por este tipo de competencias fue cuando, saliendo de la escuela, mi hermana Paula y yo vimos un lugar de “go-karts” cerca de nuestra casa. Compramos un turno de cinco minutos y, a partir de ese momento, me enamoré de la velocidad.

Conforme fui creciendo, vi que un paisano mío (Juan Pablo Montoya), estaba haciendo historia en la F1 y me di cuenta que era posible que los colombianos podríamos llegar a estar ahí.

¿Cuál fue el proceso para que éste dejara de ser un hobbie y se convirtiera en tu profesión?

— La verdad es que yo siempre he sido una mujer muy competitiva en todos los sentidos. Desde en la escuela hasta los videojuegos intento hacer las cosas de la manera correcta. Y así pasó con el automovilismo. Siempre me he puesto en mente que, si quiero hacer algo, lo tengo que hacer bien.

Me imagino que mis papás vieron el empeño que le ponía al automovilismo y entonces, al momento que les comenté que me quería dedicar a esto de manera profesional, lo aceptaron de manera muy natural.

Supongo que no fue la decisión más fácil para ellos en ese momento pero no he recibido otra cosa más que su apoyo y completo respaldo.

¿Cuál es tu opinión sobre la apertura de categorías exclusivas para mujeres como la W Series? ¿Te interesaría participar ahí?

— No, mi sueño es estar en la Fórmula 1 y mi proyecto de carrera está enfocado hacia ese sentido.

No me parece estrictamente malo que haya surgido la W Series si la consideramos como un espacio para el desarrollo de pilotos muy jóvenes que probablemente hoy no tienen dónde correr. Sin embargo, considero que no deberíamos de separar las categorías entre géneros.

Las mujeres tenemos talento para competirle a los hombres, y la Fórmula 1 no es la excepción.

¿Consideras que hay menos oportunidades para que una mujer obtenga un asiento en la Fórmula 1?

— Honestamente sí ha sido difícil llegar a donde estoy, y no sé si se trate de un tema de género o de la naturaleza misma del deporte. Conseguir un lugar en un equipo de Fórmula 1 no es fácil para los hombres tampoco.

Sin embargo, considero que sí hay factores exclusivos para las mujeres que lo complican y todos se deben a una simple razón: tenemos muy pocas referencias y muchas veces nos subestiman porque no hay esa confianza anteriormente ganada.

Afortunadamente, antes que yo han habido algunas mujeres como Susie Wolff que, si bien no han obtenido un asiento en un equipo, han hecho que el camino sea un poquito más fácil.

¿Qué opinas del automovilismo en México?

— Creo que en la actualidad los mexicanos tienen una posición privilegiada que envidiamos en toda Latinoamérica.

A mí me sorprendió ver la cantidad de afición que hay por este deporte en el Gran Premio del año pasado y considero que es muy importante la existencia de esta carrera para el desarrollo del futuro talento.