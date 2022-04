Los amantes de los motores saben que no hay nada como salir a manejar a una carretera para disfrutar del paisaje acompañado de su música favorita. Sin embargo, en ocasiones suceden imprevistos que pueden convertir una buena experiencia en una pesadilla, por ejemplo, el que el auto se quede sin frenos. Esperamos que nunca pases por algo así pero, como más vale prevenir que lamentar, te decimos qué hacer si te encuentras en esa situación.

Lo primero que debemos decirte es que siempre debes dar el mantenimiento adecuado a tu auto, especialmente si piensas salir a la carretera, de esta manera será mucho menos probable que te enfrentes a algún desperfecto que ponga en riesgo tu vida.

Dicho lo anterior, te compartimos cómo debes actuar si fallan los frenos de tu vehículo.

Principales causas por las que fallan los frenos

Es importante que conozcas cuáles son las razones más comunes por las que los frenos dejan de responder, de esta manera podrás estar prevenido y realizar el mantenimiento adecuado.

De acuerdo con la compañía Bardahl la primer causa por la cual los frenos dejan de responder es debido a la falta de líquido de frenos en el sistema. Cualquier fuga puede hacer que el sistema se drene, lo que ocasionará que al presionar el pedal no se sienta ninguna resistencia debido a que el líquido no logra activar los cilindros de los calipers, por lo que las balatas no aprisionan el disco.

La temperatura alta de los discos es un problema muy común en las carreteras que puede ocasionar una falla en el sistema de frenos ya que, por ser una pieza de materiales compuestos, pueden llegar a romperse, pegar o incluso a incendiar las balatas.

También el aumento en la temperatura puede evaporar los líquidos de frenos, aunque solo sucede en casos muy extremos, es importante conocer bien las exigencias de nuestro auto para elegir adecuadamente el líquido.

Finalmente no te olvides del desgaste natural de los frenos ocasionado por el trabajo de las balatas cuando presionan los discos. El uso hace que pierdan eficacia poco a poco y con el tiempo la base de la balata comenzará a entrar en contacto con el disco, disminuyendo significativamente la fuerza de frenado del auto. Como síntoma de esto escucharás chillidos muy fuertes al momento de frenar y una vibración creciente en el pedal.



Imagen Pixabay

Esto debes hacer si tu auto se queda sin frenos

Quedarte sin frenos es un escenario bastante aterrador, pero lo cierto es que si sabes cómo actuar no deberías estar en un alto riesgo.

La empresa de seguros Rastreator señala que lo primero que deberás hacer es avisar a los otros conductores que hay un problema, para ello enciende las luces intermitentes y, de ser necesario, toca el claxon y enciende las luces altas.

Algo que parece obvio pero es importante señalar es que deberás levantar el pie del acelerador pues esta acción podría reducir la velocidad del auto por la fricción y gravedad. Luego vuelve a pisar el freno de forma repetida hasta el fondo quizá no responda de manera adecuada pero podría ayudar a detenerte.



Imagen: Pixabay

Si tu auto es manual puedes sustituir el sistema de frenos con la transmisión, es decir frenar con motor, hasta que llegues a una velocidad considerablemente baja (30 kilómetros por hora), y entonces activar el freno de mano.

Bardahl advierte que si vas a activar el freno de mano debes sostener firmemente el volante con tu mano izquierda. Si no te sientes seguro de dicha acción permanece en primera velocidad y lleva tu auto hacia una subida, entonces podrás dejar la caja de cambios en neutral y esperar a que se frene el auto por acción de la gravedad, entonces apagarlo y activar el freno de mano.

En los coches automáticos lleva la palanca al número 2 que se encuentra debajo de la D, esto frenará el auto con motor de la misma manera que uno manual.

Si nada funciona y vas por una autopista ubica la rampa de frenado más cercana y recuerda que, para utilizarla, deberás ubicarte en el carril izquierdo, encender las intermitentes y tocar el claxon si ves un carro que se aproxima.

¿Qué no se debe hacer si te quedas sin frenos?

NO apagues el auto. La mayoría de los modelos actuales tienen sistemas electrónicos por lo que, al eliminar la corriente lo único que lograrás será cerrar el flujo del poco líquido de los frenos que quede y endurecer la dirección, lo que volverá el auto más incontrolable.

NO actives el freno de mano a altas velocidades. Esto puede ocasionar que el vehículo vuelque debido a la velocidad.



Imagen: Mapfre

NO pierdas la calma, puede sonar imposible pero si pierdes el control no sabrás cómo actuar y la situación será más grave.

