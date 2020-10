Las llaves son uno de los objetos que más se pierden. Su tamaño no ayuda a encontrarlas y fácilmente se pueden caer u olvidar en cualquier sitio. Seguramente has experimentado ese sobresalto al no saber dónde has dejado un juego de llaves.

La preocupación comienza cuando las hemos buscado en todos los lugares posibles y no aparecen. Cuando notas que no tienes las llaves de tu automóvil lo primero que desde hacer es mantener la calma.

Los siguientes pasos varían dependiendo si tienes o no seguro, si cuentas con un duplicado y la compañía automotriz a la pertenezca tu carro. En Autopistas te explicamos qué debes hacer.

¿Tienes duplicado de las llaves?

(Foto: Pixabay)

Si cuentas con un duplicado de las llaves, la situación está bajo control. Puedes llamar a una persona de confianza para que pase a buscar las lleves por ti, en caso de que no puedas moverte del sitio.

También puedes llamar a tu seguro para que lo haga, no obstante, todo depende del tipo de cobertura que hayas contratado. Si no cuentan con esta opción dentro del paquete que pagas, podrás pedir asistencia para que trasladen el coche hasta donde lo indiques.

De esta forma es recomendable tener una copia de la llave del auto y que la lleves en alguna parte del coche que solo tu conozcas, así evitaras cualquier incidente en caso de perderlas u olvidarlas dentro del carro.

Sin duplicado, ¿qué hacer?

(Foto: Pixabay)

Sino cuentas con una copia de las llaves de tu auto, la situación se complica; sin embargo, hay soluciones. La principal es llamar a tu seguro, ya que algunos de ellos cuentan con una cobertura de asistencia en caso de pérdida de llaves.

Axa, GNP y Mapfre, son algunos de ellos. Al llamarles te darán las instrucciones a seguir, según Mapfre Seguros, es muy probable que te envíen una grúa al lugar donde te encuentres para llevar tu auto a algún taller y que así la unidad se encuentre segura hasta que te llegue la llave de repuesto.

Algunas aseguradoras incluyen en la póliza el préstamo de un automóvil durante el tiempo en el que te son entregadas las nuevas llaves. Una vez que tengas la nueva llave, es recomendable sacar otra copia para no correr más riesgos.

Las compañías automotrices son una solución

(Foto: Pixabay)

Dependiendo la marca de tu automóvil, podrás llamar a Atención al cliente, ya que algunas compañías ofrecen servicio de recogida de segunda llave, la realización de la copia y entrega.

Entre ellas se encuentra Mercedes-Benz, Ford y BMW. Cada una cuenta con pasos a seguir y documentos especiales para acreditar que eres el dueño del carro.

Para Mercedes-Benz requieres presentar la factura de la unidad, tarjeta de circulación o carta de compraventa e identificación oficial —INE o Pasaporte —. Tu auto deberá ser presentado en el distribuidor, para que al recoger tu llave, la sincronicen con el vehículo. Para más información consulta su página web.

En el caso de Ford, deberás acudir al concesionario en persona y proporcionar una prueba de identificación y propiedad del vehículo. Las nuevas llaves no tienen costo adicional.

Para BMW, deberás buscar la llave de repuesto que se te entrega con el vehículo. Si no la encuentras, tienes que llamar a un cerrajero de BMW y tener a la mano el año, marca y modelo exacto del automóvil, así como los datos necesarios para asegurar eres el titular.

No pierdas la calma y sigue estos pasos en caso de extraviar las llaves de tu auto; si no aún no te sucede, no olvides sacar una copia de la llave y evita así este tipo de incidentes que pueden ocasionar gastos inesperados, pérdida de tiempo y estrés.