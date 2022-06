Qué color elegir si quiero revender mi camioneta

Comprar un auto nuevo es una gran experiencia. Tener un nuevo modelo que nos transporte de la manera más segura y, por qué no, con algunos lujos, es algo que se agradece. Sin embargo, parte de hacer una buena compra también implica considerar qué pasará con ese vehículo una vez que ya no lo necesitemos y, en ese sentido, aunque no lo creas, el color es un elemento muy relevante.

Si eres de los que acostumbran no quedarse mucho tiempo con sus autos o estás considerando cuál puede ser la mejor opción para revender después, debes saber que, cuando se trata de modelos SUV, hay un color que te ayudará a hacer más atractivo tu vehículo.

Lo primero que hay que explicar es que los vehículos utilitarios deportivos, mejor conocidos como SUV, tienen una carrocería que se caracteriza por tener ruedas grandes y mayor altura de conducción lo que ayuda a tener mayor visibilidad.

Pero su característica más atractiva es que ofrecen más espacio en el interior, aunque con la ventaja de poder estacionar y maniobrar de una manera sencilla, tal como si fuera un auto compacto.

Si quieres comprar o tienes una SUV, vamos a decirte cuál es el color que los conductores prefieren en estos modelos.

Este es el color favorito en SUV

Kelley Blue Book es una empresa de evaluación de vehículos e investigación automotriz con sede en Irvine, California, Estados Unidos, la cual se dio a la tarea de analizar cuál es el color que la mayor parte de las personas busca cuando se trata de un SUV.

Quizá estés pensando que, por el tipo de vehículo, los más extravagantes y especiales son los más buscados, pero en realidad no es así. El tono más popular para los SUV es el gris.



Imagen: Chevrolet

El dato está llamando la atención pues normalmente el color blanco encabeza la lista. No obstante, Kelley Blue Book descubrió que una cuarta parte de los SUV nuevos vendidos son grises. Aunque, precisamente en segundo lugar está el blanco, con 24% del mercado, en tercer lugar está el negro, con un 18.5% y en el cuarto lugar está el plateado, con 11%.

Es importante decir que si quieres revender un auto es mucho más relevante que se encuentre en buenas condiciones tanto exteriores como mecánicas. Sin embargo, si a esos factores le agregas el color de moda, tendrás mayores probabilidades de que alguien se interese en tu SUV usada.

También hay que señalar que esta es solo una recomendación. Si sueñas con tener un SUV azul eléctrico, hazlo, puede que cueste un poco más venderlo (sé consciente de ello) pero al menos manejarás el auto que te gusta.



Imagen: Toyota

¿Cómo influye el color en el valor de un auto?

Un estudio realizado por Automotive Color Preferences 2021 Consumer Survey, en 4 de los mercados de automóviles más grandes del mundo (China, Alemania, México y Estados Unidos) descubrió que para 88% de las personas el color es un factor decisivo al comprar un automóvil.

Respecto al color favorito, la elección varía no solo según el mercado sino el tipo de auto. En México, de manera general, el rojo fue el color de automóvil más popular, aunque no ganó por un alto porcentaje pues solo 22% de los encuestados lo prefirieron.

Por otra parte, un análisis de BASF, una de las mayores empresas de recubrimientos del mundo, dio a conocer que el 39% de todos los automóviles del mundo están pintados de blanco, mientras que los autos negros, grises y plateados representaron otro 39% del mercado mundial. Eso significa que solo el 22% tienen colores diferentes a los mencionados.

Ahora ya sabes la importancia de los colores y cómo estos pueden hacer la diferencia cuando se trata de vender un modelo.

