¿Puedes devolver un coche recién comprado si tiene un defecto?

Comprar un auto, sin importar si es nuevo o usado, significa horas de trabajo y esfuerzo para la mayoría. Por ello es necesario darse el tiempo para comparar entre las diversas opciones que se ajustan a nuestro presupuesto y hacer la mejor elección. Pero si se tiene la mala suerte de haber adquirido un modelo con defectos, ¿se puede devolver?

La mayoría de las personas creen que una vez que han comprado un vehículo son 100% responsables de lo que suceda. La realidad es que cuando se trata de un acuerdo entre particulares sí hay poco que hacer, pero si es un modelo de agencia hay derechos que puedes hacer valer.

Si estás pensando en adquirir un auto, debes conocer la información que vamos a compartirte a continuación.



Imagen: Pexels

¿Cuáles son los derechos de una persona al comprar un auto?

Una de las principales reglas que se deben seguir cuando se trata de comprar un auto en una agencia es conocer bien todas las condiciones. Desde cuánto vas a pagar, el equipamiento con el que debe contar la unidad que comprarás hasta qué derechos tienes como consumidor.

Y es que, como señala la compañía de venta de autos seminuevos Kavak, si bien siempre hay un riesgo al comprar un coche, cuando se trata de modelos de agencia los peligros disminuyen gracias que existen mecanismo de defensa para los consumidores como la Norma Oficial Mexicana NOM-160-SCFI-2003.

De acuerdo con la regulación, al concretar la compra, el vendedor está obligado a entregar:

- Factura, recibo o comprobante de los datos de la comercialización.

- Proporcionar información de atención como: teléfono, correo electrónico o algún otro medio para dudas y aclaraciones.

- Garantía por escrito con sello y firma del proveedor en donde se especifique vigencia, cobertura, términos y condiciones.

- El contrato debe mostrar el nombre de la comercializadora y su razón social, así como especificaciones del equipo y accesorios.

- Lugar y fecha de entrega del vehículo, así como formas de pago.

Asimismo toma en cuenta que los contratos de adhesión deben estar registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-122-SCFI-2010, también se debe garantizar que el vehículo cumple con todas las especificaciones legales y comerciales para su venta.



Imagen: Unsplash

¿Se puede devolver un auto recién comprado en México?

La respuesta rápida es sí. Sin embargo, la posibilidad de devolver un auto recién comprado en México depende de las condiciones en el contrato.

Kavak explica que el primer paso para evitar comprar un auto con posibles defectos es revisarlo con detenimiento antes de aceptarlo. Considera que la agencia querrá darte una gran experiencia por lo que, a través de una buena limpieza por ejemplo, podría estar ocultando algunos problemas.

En caso de que no estén respetando las condiciones, simplemente no aceptes el vehículo y solicita el reemplazo de la unidad o la reparación. Quizá el cambio no sea inmediato, pero la empresa debe darte un documento firmado en donde se comprometa a entregar lo que prometió.

Y si ya recibiste el auto y comienzas a notar una falla a las pocas horas o días también hay solución. Kavak asegura que es posible devolver la unidad al concesionario en las mismas condiciones en que se entregó.

Por supuesto la compañía no quiere el auto de regreso por lo que solo podrás realizar un reclamo ante un problema mecánico importante y, lo más probable, es que te ofrezcan la reparación, más no el regreso de tu dinero ya que se aplicará la garantía. No olvides que si el automóvil se repara y el mismo componente se rompe nuevamente dentro de los 90 días, la agencia deberá reemplazar la pieza por una nueva.



Imagen: Pexels

Si consideras que la falla es tan grave que no vale la pena la reparación o se compromete tu seguridad, tienes el derecho de exigir tu pago de vuelta, si te lo niegan puedes acudir a la Profeco para iniciar un proceso de conciliación

De acuerdo con Kavak, tienes 90 días como comprador para devolver el auto al distribuidor.

Un detalle relevante es que, si estás pagando el auto a crédito, no podrás solicitar la devolución total del dinero debido a que, técnicamente, el automóvil aún no es suyo sino que pertenece a la financiera.

Considera también que es probable que existan penalizaciones por rescindir el contrato, por lo que insistimos en la importancia de conocerlo bien.

