Porsche C88, un auto pensado para China que no llegó a producirse

Cuesta trabajo creer que hace casi 30 años, la industria automotriz china era prácticamente nula, y los autos de aquel origen, distaban mucho de lo que hoy ofrecen cualquiera de sus marcas. China tiene un gobierno de tintes socialistas, que este punto no es de lo que se va a hablar en estas líneas, sino de cómo el gobierno pidió ayuda a ciertas marcas de autos a desarrollar un coche para su población.

Resulta curioso que para 1994, el gobierno chino organizó una conferencia para esto, con el atinado nombre de “Family Car Conference”, donde se reunieron unas 20 marcas para escuchar y proponer un vehículo que cumpliera con las necesidades para la población china.

Entre las marcas estuvieron Porsche, Opel, Ford, Mercedes-Benz, Mitsubishi, entre otras, y el propósito era crear un auto barato pero confiable y espacioso. Cada marca propondría su vehículo y el gobierno chino finalmente decidiría el que mejor se acomodara a sus ideales.

El Porsche más barato y exótico

Por parte de la casa de Stuttgart se presentó un pequeño sedán llamado C88, con una clara inspiración del Volkswagen Sedán (Vocho en México). El prototipo pensado para mover a las nuevas familias chinas tendía un diseño redondeado y relativamente atemporal para la época, pero sin ningún emblema Porsche a la vista.

En cambio, se decidió crear un logo de forma triangular que representa los padres y el único hijo que, por ley, se podía tener. Además, el nombre C88 no es una combinación aleatoria sino que el 88 representa buena suerte para la cultura china.

Estos detalles fueron conseguidos por Porsche luego de reunirse con especialistas de la industria automotriz de aquel país. Con el único hijo en mente, se añadió un asiento para bebés en la parte trasera, lo que también sumaba modernidad y seguridad.

Un motor eficiente

Hubiera sido impensable que para un auto “del pueblo”, Porsche decidiera montar un motor bóxer de 6 cilindros. A cambio, se habla de que podrían haber dos alternativas, una con motor a gasolina de 47 caballos de fuerza y otro diesel de 67 caballos de fuerza, con transmisiones manual o automática.

Modernidad en el interior

Al día de hoy, el interior del C88 se ve realmente detenido en el tiempo pero durante su presentación, presentaba formas innovadoras y materiales que contribuían a una atmósfera agradable. Pero lo que llama la atención es la forma irregular del cuadro de instrumentos y el posicionamiento de las salidas de aire acondicionado.

Un auto que no se fabricó

Poco tiempo después de que cada marca presentara su propuesta para ser un auto que moviera al pueblo chino, el gobierno canceló el proyecto. Aunque las razones oficiales no están disponibles, se puede pensar que tomaron ideas de todas las marcas para hacer un coche de manera independiente y así, no tener que pagar por el desarrollo y producción conjunta.

Al día de hoy, el único prototipo del Porsche C88 existente está exhibido en el museo de la marca, en Stuttgart. Además de este pequeño sedán, pensaban en crear otras carrocerías para cumplir con la demanda de diferentes sectores de la población, pero quedaron en ideas jamás concretadas.