El clutch o embrague de un automóvil es muy importante, ya que, de acuerdo con Ford, permite transmitir la energía o movimiento del motor hacia las ruedas a través de la caja de velocidades.

De esta forma es una pieza imprescindible para el funcionamiento de los coches, ya que es gracias al clutch se puede aumentar o disminuir la potencia de un automóvil.

De acuerdo con Catalana Occidente Seguros, existen dos tipos de embragues: mecánicos e hidráulicos. Los primeros funcionan por medio de un cable; mientras que en el segundo la transmisión del movimiento del pedal se produce a través de presión hidráulica.

Leer más: 5 tips para no descomponer tu clutch

Si notas sonidos extraños en el embrague que antes no se producían pueden indicar que algo anda mal y debes revisarlo, según Grupo Sadeco. Si quieres conocer los motivos por los que se produce un ruido al momento de pisar el embrague de tu auto sigue leyendo.

Clutch ¿Por qué suena un chirrido al pisarlo?

(Foto: Pixabay)

De acuerdo con la Red Operativa de Desguaces Españoles (RODES), los ruidos que presenta un clutch se deben al desgaste excesivo de los componentes del sistema de embrague.

El clutch se desgasta debido a que al momento de presionar el pedal se acciona un conjunto de volantes, palancas y discos; y un uso prolongado e innecesario podría disminuir la vida del embrague de tu auto, según RODES.

Es así que para evitar problemas no deberás usarlo al mantener una velocidad constante; frenar sin el embrague o hacerlo solo si es necesario y pisarlo cuando el vehículo esté casi detenido, de acuerdo con Ford.

Leer más: Así funciona una transmisión de doble embrague

(Foto: Pixabay)

Para poder determinar la causa de los ruidos del embrague, te recomendamos activar el freno de mano y, sin introducir ninguna marcha, arrancar el motor.

Si el ruido del embrague aumenta al pisar lentamente el pedal o al ir a velocidades bajas, será debido a que se requiere un cambio de collarín.

El sonido del embrague puede desaparecer al momento de pisar lentamente el pedal, esto indica que hay un deterioro en la horquilla del clutch; según RODES. Además; FeuVert señala que el problema puede proceder de la caja de cambios.

Si el chirrido se produce al momento de pisar el pedal del embrague, es probable que haya una falta de lubricación, según Daparto. Para comprobarlo, deberás apagar el motor de tu auto y pisar el embrague, así será más sencillo encontrar la causa del ruido. Si se sigue produciendo tendrás que lubricar el pedal.

Además, RODES indica que si el ruido es similar al de un crujido o al sonido del grillo se trata de un desgaste excesivo en la rótula de la horquilla de embrague o en el rodamiento de empuje.

Embragar de forma muy ruidosa o estrepitosa puede significar que el amortiguador del disco se ha desgastado hasta quedar destruido, lo que puede pasar cuando se embraga siempre a muy altas revoluciones, según RODES, si esto ha sucedido te será imposible pisar a fondo el pedal.

Para evitar el sonido del embrague no deberás usarlo más de lo necesario, ya que de otra forma lo desgastarás. Además, Grupo Sadeco recomienda considerar cambiarlo o sustituirlo por completo. No obstante, RODES aconseja no precipitarse al momento tomar la decisión de reemplazar el embrague, ya que puede no estar fallando.

Leer más: Cómo puedes alargar la vida de tu clutch

Si notas ruidos extraños en el embrague de tu auto lo más recomendable será visitar a un experto para que determine si es o no necesario hacer el cambio de clutch.