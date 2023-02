¿Por qué no deberías manejar en punto muerto?

Con los precios de la gasolina subiendo, todos buscamos los mejores consejos para ahorrar un poco. Desde mantener la velocidad hasta cargar por las noches. Pero hay una práctica recomendada por muchos que, en realidad estaría poniendo en peligro tu seguridad, se trata de manejar en punto muerto.

Como sabes, es posible conducir sin velocidad, tan solo con el impulso que ya lleva el auto. Se dice que esta es una gran opción para no gastar gasolina pues se detiene el flujo de combustible. Sin embargo, el ahorro será mínimo y, en cambio, podrías estar dañando tu vehículo.

Deja de realizar esta práctica, hay buenas razones para no manejar en punto muerto.

Manejar en punto muerto provoca fallas en el auto y gasta gasolina

Quizá haya momentos en que tener tu auto en punto muerto sea una opción. Sin embargo, si lo conduces de esta manera frecuentemente provocarás averías.



Toyota advierte que dejar que tu auto avance sin velocidad, por ejemplo, en una pendiente, contrario a lo que muchos creen, sí te hará gastar combustible. Pues, a pesar de no haber ninguna marcha engranada, el motor sigue girando y, aunque sea mínimo, el propulsor sigue utilizando gasolina.

Lo que es más, si tu auto cuenta con inyección electrónica, incluso si llevas una marcha engranada, cuando el sistema detecte que te estás moviendo con la inercia, bloqueará el uso de combustible y dejarás de gastar gasolina sin los peligros del punto muerto.

Y es que, en caso de que necesites acelerar y recuperar el control del auto de manera imprevista podrías necesitar pasar de punto muerto a segunda o tercera velocidad, lo que forzará el motor.

Aunque lo anterior no suceda, tu motor sufrirá, pues conducir en punto muerto hace que el coche recorra distancias a revoluciones muy bajas, lo que provoca que no se refrigere del todo bien. Y no solo eso, también ocasionará que se acumulen más residuos en componentes como el catalizador lo que se traduce en fallas inesperadas y visitas al taller antes de tiempo.

Los peligros de manejar en punto muerto

Si las posibles fallas en tu auto y el mínimo ahorro de combustible no son razones para dejar la práctica de manejar en punto muerto, entonces piensa en tu seguridad y la de los pasajeros.



Como explica Toyota, con una marcha engranada, contarás con el freno de motor para mantenerte seguro en el camino, de lo contrario perderás control debido a que en punto muerto, los frenos necesitarán ejercer más fuerza para detener el coche, lo que desgastará más el líquido, las pastillas y los discos.

Piensa que, si vas conduciendo y de pronto necesitas acelerar, por ejemplo para esquivar algo, no tendrás el tiempo de reaccionar y podrías ocasionar un accidente. Lo mismo sucede en el caso de que necesites girar.

No obstante, hay que hacer una aclaración, Mitsubishi nos explica que hay casos en los que mover el auto en punto muerto es una buena idea, por ejemplo, si debe ser remolcado, si pasará por un túnel de lavado automático o si se deben girar las ruedas en un control de emisiones. También en el caso extremo de que los frenos no funcionen, ya que poner el vehículo en punto muerto puede ayudar a que disminuya gradualmente la velocidad.

Y es que recordemos que en un vehículo manual, el punto muerto se utiliza para amortiguar el motor cuando se cambia de marcha, mientras que en uno automático, separa el motor de las ruedas ya que el pedal no dirigirá la potencia a las llantas, pero aún podrás girar la dirección con el volante.

Cómo verás, aunque podrías ahorrar un mínimo de combustible, conducir en punto muerto en realidad provocará muchos más problemas, lo que significa más dinero en reparaciones y, lo más grave, poner en riesgo tu seguridad.

