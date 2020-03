Si no estás familiarizado con el tema, Genesis es la firma de lujo de la familia Hyundai que actualmente no se comercializa en suelos aztecas. A pesar de eso, esta marca poco a poco ha ganado popularidad entre la población nacional gracias a sus diseños atractivos, y en este caso no han decepcionado.

La tercera generación del G80 se ha presentado de manera oficial y trata de romper con todos los paradigmas establecidos anteriormente por la marca con un especial énfasis en el cuidado al detalle.

Estéticamente, se une a la nueva corriente de la marca que se ha visto en productos como el G90 y la GV80, con una gran parrilla y cuerpo de iluminación divido en cuatro partes. Si miramos de frente el coche, podemos notar que trataron de emular el logotipo de la marca con estos elementos.

Tambien lee: Las marcas de autos más confiables de acuerdo a un estudio

Los lados están dominados por un par de barras de luz que “continúan” los trazos de los faros delanteros, además de tener una línea que se extiende desde el principio del cofre hasta la parte trasera dibujando la cintura del auto.

Por atrás, las salidas de escape son de gran tamaño y las calaveras se extienden desde casi el centro de la cajuela hasta las salpicaderas laterales con un par de barras LED de cada lado. Los rines de serie para este coche son de 20 pulgadas con 5 brazos.

Al ser una marca de lujo, el especial detalle está al interior. En este caso, y en su versión tope de gama, se contará con elementos interesantes como una pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 14.5 pulgadas tipo flotante.

Los detalles en madera y metales no son pocos, y un cluster digital se esconde detrás del volante rediseñado con trazos fluidos.

Al analizar la imagen, nos podemos dar cuenta que la parte baja de la consola central alberga una perilla selectora de velocidades, así como el centro del control del aire acondicionado con pequeñas pantallas digitales.

Su llegada al público será a finales de este mes en Corea del Sur y en ese momento se revelarán detalles sobre su tren de poder. Algunos comentarios apuntan a que se pueden esperar dos diferentes motores disponibles para este sedan de lujo.

El primero de ellos es un bloque de 2.5 litros turbocargado con 4 cilindros que genera 290 hp y 310 lb-pie de par. El segundo es un propulsor V6 con más de 370 hp, que podría ser una evolución del encontrado en su primo lejano Stinger. En ambos casos esperamos una transmisión automática de 8 velocidades y tracción trasera o integral.