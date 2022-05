Nueva verificación: por estas razones podrías dejar de circular

La nueva verificación contempla la revisión de las condiciones físicas y mecánicas de autos particulares. Antes de que te tome por sorpresa, debes saber que hay elementos que podrían hacer que dejes de circular, según el dictamen que obtengas en esta inspección vehicular.

La semana pasada, la Secretaría de Economía anunció la implementación de la nueva Norma (NOM 236), la cual entrará en vigor a partir de noviembre de 2022 y aplicará para vehículos particulares con un peso bruto que no exceda los 3,857 kilos..

¡Alista la billetera! La nueva verificación de condiciones fisicomecánicas será adicional a la de emisiones contaminantes y, según señala el boletín del proyecto de la NOM 236 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tendrá un costo aproximado de 900 pesos.



Foto: Pixabay

¿Qué se revisará en la nueva verificación para no dejar de circular?

Hoy en Autopistas te decimos cuáles son las posibles razones por las que podrías dejar de circular para que revises tu auto y pases la nueva verificación sin el menor de los problemas.

La NOM 236 especifica que el dictamen, conforme a los defectos encontrados, será:

- Defectos leves (DL): no tienen un efecto significativo en la seguridad del vehículo, por lo que podrá circular sin problemas, pero deberán repararse los desperfectos sin necesidad de una nueva inspección.

- Defectos graves (DG): aquellos que disminuyen las condiciones de seguridad del vehículo y ponen en riesgo a otros usuarios, por lo que inhabilitan al auto para circular. La inspección técnica será calificada como desfavorable y deberá hacerse una segunda evaluación.

- Defectos muy graves (DMG): constituyen un riesgo directo la seguridad vial e inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas. En este caso, el vehículo presentará una segunda inspección técnica para comprobar que los desperfectos fueron subsanados.



Foto: Pixabay

La nueva verificación fisicomecánica contemplará la inspección de acondicionamiento exterior (carrocería, puertas, cofre, parabrisas, ventanas, espejos y cámaras) e interior (asientos, cinturones de seguridad, velocímetro y claxon).

Además, se revisará el sistema de iluminación (luces delanteras, direccionales, de matrículas, de alto y reversa); sistema de frenos, dirección, suspensión; motor y transmisión; para autos de combustible gas se revisarán depósitos fijos y canalizaciones.

Revisa estas posibles razones por las que podrías dejar de circular

Antes de que acudas a presentar la nueva verificación, te dejamos algunas posibles razones por las que podrías dejar de circular por Defectos Graves (DG) o Muy Graves (DMG):

- Placa no visible o ubicada en otra zona distinta a la determinada por el fabricante

- Puntas cortantes, filos y picos que sobresalgan en la estructura del auto o chasis

- Fijación inadecuada o inexistencia de la defensa

- Si la tapa del combustible no cierra bien

- Mal estado de las bisagras

- Incorrecta apertura o cierre del cofre

- Si las puertas no abren y cierran bien

- Visión inadecuada por colocación de capas adhesivas antisolares en vidrios

- Mal funcionamiento o inexistencia de limpiaparabrisas

- No tener espejo retrovisor y laterales

- Asientos sin anclajes y reposacabezas que impidan una buena postura de conducción

- Falta de algún cinturón de seguridad o mal funcionamiento de hebillas, herrajes o en el sistema de bloqueo y retracción

- Si el velocímetro no expresa las unidades en kilómetros por hora

- Funcionamiento inadecuado del claxon

- Faros descompuestos, focos fundidos, mala calidad de las luces y que no correspondan al color rojo o ámbar según su posición

- Luces de placa frontal y trasera sin iluminación

- Mal funcionamiento de freno principal y de estacionamiento o “de mano”

- Desgaste elevado en tambores y discos de freno

- Desalineación de llantas

- Caja de dirección en mal estado

- Desgaste en soportes del motor, fugas de aceite o inadecuada instalación eléctrica



Foto: Pixabay

¿Cada cuánto se realizará la nueva verificación?

De acuerdo con la información publicada en el DOF, los autos de transporte particular deberán realizar la nueva verificación 4 años posteriores a la fecha de su venta como vehículo nuevo y, a partir de entonces, cada 2 años hasta cumplir 9.

Los autos particulares de 10 o más años posteriores a la fecha de su comercialización como vehículo nuevo deberán hacerlo cada año.

Por último, los vehículos de uso intensivo deberán realizar la verificación fisicomecánica 1 año después de la fecha de su comercialización como vehículo nuevo; y a partir de entonces, de manera anual.

Ahora que ya lo sabes, asegúrate de que tu auto se mantenga en buenas condiciones.

