Todo conductor puede obtener en algún momento de su vida una multa de tránsito por no cumplir debidamente con el reglamento. Pero eso no quiere decir que no se puedan cometer errores. Por ello, si recibes una infracción de fotocívica y notas alguna irregularidad, puedes solicitar una rectificación acudiendo al Módulo de Aclaración de Infracciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Y es que las autoridades dieron a conocer que, recientemente, debido a una actualización en la base de datos, llegaron a presentarse nuevas sanciones económicas y fotocívicas que fueron aplicadas durante el año 2021 pero no habían sido registradas debido a la pandemia. Aunque los casos son aislados, es mejor que revises que todo está en orden en la página: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos

Módulos de Atención Ciudadana en la CDMX

Con el fin de que la población pueda aclarar sus infracciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, puso a su disposición los siguientes módulos:

Chapultepec

Este módulo se encuentra en avenida Chapultepec número 282, colonia Roma Norte.

Liverpool

Liverpool 136, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. A espaldas del edificio sede de la SSP, cerca de la estación Insurgentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Teléfono: 52-42-51-00, extensiones: 4996, 4997 y 4998.

Fray Servando / Garantías

Avenida Fray Servando Teresa De Mier 142. Entre 5 de febrero e Isabel La Católica, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

MÓDULO 39

Calle 3 Sin Número. Entre avenida Telecomunicaciones y Emilio Bali, colonia Unidad Ejército Constitucionalista, en la alcaldía Iztapalapa.

ZARCO

Eje 4 Norte Avenida Talismán Sin Número. Esquina con avenida Gran Canal, colonia San Juan de Aragón Primera Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

COYOACÁN

Viaducto Tlalpan 3333. Esquina Acoxpa, colonia Ejido de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 horas y domingos de 8:00 a 15:00 horas.

Es indispensable que asistas con identificación oficial vigente y tarjeta de circulación, en original y copia para obtener información.

Descuento en el pago de sanciones en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que todas las infracciones impuestas por un oficial de tránsito que se liquiden en los primeros 10 días luego de que se cometió la falta, tendrán un descuento por pronto pago de hasta 90%.

Si el pago se realiza entre el día 11 y 30 el descuento será de 50%. Pasado ese tiempo el cobro de la multa será completo.



Foto: Pexels

¿Qué son las fotocívicas?

De acuerdo con la Semovi, "se trata de un esquema de sanciones educativas y cívicas al puntaje de las placas. Cada semestre las placas de los vehículos, registrados a nombre de una persona física en la Ciudad de México, tienen asignadas 10 puntos que se van restando por cada infracción cometida”.

Algunos de las faltas que ocasionan una resta de puntos son: circular a exceso de velocidad o en sentido contrario; invadir el paso peatonal; transportar niños o niñas en el asiento delantero; no respetar la luz roja del semáforo; dar una vuelta prohibida; no usar cinturón de seguridad o casco si eres motociclista; usar el teléfono celular al conducir. La disminución de puntos varía según el caso, por ejemplo, rebasar en 40% los límites de velocidad establecidos en el artículo 9, fracciones I y II del Reglamento de Tránsito de la CDMX, implica una penalización directa de cinco puntos.

Vale la pena señalar que estas multas únicamente aplican para personas físicas con vehículos con placas registradas en la Ciudad de México. Para saber si ya has cumplido con el pago puedes ingresar al siguiente enlace: https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/consulta-verificacion y revisar “Sanciones Cívicas”.

