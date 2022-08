Motivos por los que la gasolina premium es mejor para tu auto

Es bien sabido que en una gasolinería existen 2 tipos de combustible para ofrecer. Por un lado está la gasolina magna, casi siempre distintiva por la pistola de llenado en color verde y un precio más económico que la premium, el segundo tipo con un costo de venta más elevado y su distintivo color, casi siempre rojo. Sin embargo, ¿existen motivos por lo que la gasolina premium es mejor para tu auto?



La gasolina premium siempre se ha considerado mejor que la magna por su composición química que genera un mayor rendimiento en ciertos vehículos. No obstante, su precio es más elevado y en muchas ocasiones los conductores optan por llenar sus tanques con el combustible más económico con la finalidad de ahorrarse unos pesos por cada litro. Si estu caso, te explicamos en qué modelos esto podría ser un gran error.



Imagen: Archivo El Universal

Motivos por los que la gasolina premium es mejor que la magna

El hecho de que la gasolina premium sea considerada de mejor calidad que la magna no se debe a otra cosa más que al nivel de octanaje.

La Dirección de Movilidad y Transporte asegura que “el octanaje es la capacidad antidetonante de la gasolina, es decir, el control que se tiene al hacer combustión dentro de un motor aprovechando al máximo la energía liberada”.



La gasolina magna tiene 87 octanos, mientras que la premium es ligeramente superior con 93 octanos, permitiéndole producir también menos cantidad de emisiones. Y es que, como aseguran los grandes fabricantes de autos, “mientras más octanos tenga la gasolina, se obtiene una combustión más suave, efectiva y los motores suelen responder con una reducción en el consumo”.



Así, las diferencias de combustión para cada gasolina son el resultado del proceso de refinamiento. El que se le da a la premium es más largo y exhaustivo que el de la magna. Por lo tanto, mecánicamente hablando “la gasolina premium se asocia con una menor cantidad de sólidos en el motor y menor desgaste en los cilindros”.



Imagen: El Universal

¿Cuál es la mejor gasolina para llenar el tanque del auto?

Por las razones explicadas anteriormente, desde el nivel de octanaje hasta la combustión interna, se considera que la gasolina premium es la mejor para llenar el tanque de los autos pues, además de tener mayor rendimiento, es más beneficiosa para el trabajo que realiza el motor.



Sin embargo, la misma Dirección de Movilidad y Transporte señala que “el índice de octanos requerido por un motor está directamente asociado con su nivel de compresión, que es la relación que existe entre el volumen de la cámara de combustión y el del cilindro, más la suma del volumen de la propia cámara”.



De tal manera que es necesario saber que cada motor está diseñado para utilizar un combustible con cierto número de octanos, lo cual se puede consultar directamente en el manual del usuario de tu vehículo o en la tapa del depósito de gasolina.



Aunque, de manera general, los autos para los que aplica el nivel de octanos de la gasolina premium es para aquellos que cuentan con motores turbocargados o con supercargadores, pues su ciclo de combustión es menor. Pero si el motor del auto no es robusto se debe tomar en cuenta que el tipo de combustible que se le suministre no puede mejorar su rendimiento, por lo que no hay ningún problema si sigues eligiendo "la verde".

