Mito o realidad: la "mejor hora" para cargar gasolina

Ante el aumento constante de precios de productos como la gasolina, es comprensible buscar múltiples maneras de aprovechar mejor el dinero que destinamos al auto, y una de ellas es el horario ideal para abastecerse del combustible. Pero ¿de verdad existe el mejor momento para surtirse y maximizar el uso de la gasolina? Te lo decimos a continuación.

La gasolina es un componente volátil que puede cambiar abruptamente su forma física respondiendo a factores como la temperatura. Es decir, es susceptible a bajar de volumen al ir del estado líquido a gaseoso, y condiciones externas como el calor propician que el cambio sea perceptible.

Derivado de esa idea se piensa que hay momentos idóneos para abastecer de combustible al automóvil con el objetivo de que rinda al máximo y no se desperdicie ni una sola gota ¿Pero de verdad existe un momento ideal? La respuesta puede cambiar la manera en la que cargas gasolina.



Imagen: Pexels

Muchas personas creen que surtirse de gasolina en horarios donde no hay calor, en específico en la noche o en primeras horas de la madrugada, evitará que se desperdicie volumen derivado de una posible evaporación, logrando que todo el líquido de verdad sea depositado en el tanque. ¿Pero esto es un mito o hay razón en ello?

¿Es posible que la gasolina se evapore?

La realidad es que sí existe una variación cuando la gasolina cambia de estado líquido a gas debido a la volatilidad de sus propiedades físicas. Y que el combustible, por la simple razón de estar expuesto al aire del exterior, especialmente si hay factores como una temperatura alta, sí sufre afectaciones. Lo que es más, ya depositada en el tanque del auto, la gasolina experimenta una evaporación en menor medida.

Esta variación es inevitable al momento de abrir la compuerta del depósito de gasolina para colocar el surtidor y cargar. Por lo que resulta lógico pensar que en horarios donde predomina el calor, una cantidad considerable del combustible no llegará al contenedor debido a la evaporación. Por lo que muchos optan por ir a la gasolinera cuando el sol no está presente, o cuando la sensación atmosférica es más fresca, es decir, en horarios nocturnos.

Si bien hay algo de verdad en esas aseveraciones y hábitos de consumo, la realidad es que la variación solo podría afectar la cantidad de gasolina depositada en cargas de grandes cantidades. En palabras del director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica, José Miguel Masís Aguilar, autos con cargas no tan grandes (vehículos cotidianos) no tendrían que verse afectados, pues “el efecto no es tan evidente”.

Así, aunque el fenómeno y las condiciones existan, para que una cantidad considerable de combustible se disipe y se almacene menor volumen en el tanque del auto se tendría que abastecer en condiciones extremas donde haya mucho calor o frío.

Además, el lugar donde las estaciones de gasolina almacenan el combustible mantiene la estabilidad de su temperatura, pues al estar contenida en tanques por debajo de la tierra, la gasolina se encuentra aislada con materiales resistentes (concreto), y libre de cualquier alteración relacionada con variaciones atmosféricas del ambiente.

Como conclusión, sí podría ser recomendable surtirse de gasolina a partir de cierto horario vespertino para evitar la reacción de la evaporación y que ciertas partículas se mezclen con contaminantes. Pero la realidad es que no existe un cambio considerable si se surte de día o de noche en cuanto a la cantidad pagada por el combustible.



Imagen: Pexels

Entonces ¿Cuándo es el mejor momento para cargar gasolina?

Si no existen condicionantes en relación al reloj o termómetro para percibir una variación en la cantidad depositada, ¿cuál sería el momento adecuado para cargar gasolina? La respuesta es cuando el tanque esté cargado a la mitad de capacidad para que se evapore la menor cantidad posible.

La razón es que una mayor cantidad de líquido previamente almacenado evitará que el tanque se llene con más vapor. Así que para prevenir efectos excesivos de la evaporación de la gasolina y aprovechar de la mejor manera el dinero pagado por el hidrocarburo la solución es contundente: tener a buen nivel el tanque de manera constante.

